'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' 선발 출전[공식발표]

[스포츠조선 김가을 기자]핵심은 역시 손흥민(LA FC)이다.

LA FC는 14일(이하 한국시각) 미국 새너제이의 리바이스 스타디움에서 새너제이 어스퀘이크와 2025년 메이저 리그 사커(MLS) 원정 경기를 치른다. 상위권 두 팀의 대결이다. LA FC는 서부 지구(WESTERN CONFERENCE) 26경기에서 11승7무8패(승점 41)로 5위에 랭크돼 있다. 새너제이 어스퀘이크(승점 56)는 1위에 랭크돼 있다.

킥오프를 앞두고 선발 명단이 공개됐다. LA FC는 4-3-3 전술을 활용한다. 손흥민이 공격의 중심에 선다. 좌우에 데니스 부앙가, 티모시 틸먼가 위치한다. 중원엔 에디 세구라, 마키 델가도, 마티외 슈아니에르가 위치한다. 포백에는 아르템 스몰랴코우, 은코시 타파리, 라이언 포티어스, 세르지 팔렌시아가 자리한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.


이번 경기의 '키 플레이어'는 단연 손흥민이다. 그는 지난달 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC의 유니폼으로 갈아입었다. 8월 10일 시카고 파이어를 상대로 후반 16분 투입돼 'MLS 데뷔전'을 치렀다. 손흥민은 데뷔전 무대에서 후반 32분 페널티킥을 유도했다. 팀의 2-2 무승부를 이끌며 팀을 패배의 위기에서 건졌다. 그는 8월 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서 도움을 배달했다. LA FC 소속으로 첫 공격포인트를 작성했다. 8월 24일 댈러스와의 경기에선 환상 프리킥으로 득점포를 가동했다. 손흥민의 힘은 그라운드 밖에서도 뜨거웠다. 손흥민의 LA FC 첫 홈경기엔 2만2937명의 '만원 관중'이 들어찼다.

그의 활약은 대표팀에서도 계속됐다. 손흥민은 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국과의 친선 경기에 선발로 나서 1골-1도움을 기록했다. 대한민국의 2대0 승리에 앞장섰다. 10일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 펼쳐진 멕시코와의 대결에선 후반 교체 투입돼 1골을 꽂아 넣었다. 한국과 멕시코는 2대2로 비겼다.


'적장' 브루스 어리나 새너제이 어스퀘이크 감독이 결전을 앞두고 "큰 경기이자 중요한 경기다. 분명히 많은 관중이 모일 것이다. 5만 명 이상의 팬이 올 것으로 보인다. 관중이 우리에게 유리하게 작용하길 바란다. LA FC를 응원하는 사람이 분명히 있을 것이다. 손흥민과 그의 커뮤니티에서 많은 사람이 응원 올 것으로 생각한다"며 "손흥민은 좋은 선수다. 필드의 파이널 서드 지역에서 제공하는 기술적 능력을 존중해야 한다. 그는 완벽한 선수다. 우리에게 도전이 될 것"이라고 말했을 정도다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

