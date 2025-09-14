'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' …

|
[스포츠조선 김가을 기자]핵심은 역시 손흥민(LA FC)이다.
LA FC는 14일(이하 한국시각) 미국 새너제이의 리바이스 스타디움에서 새너제이 어스퀘이크와 2025년 메이저 리그 사커(MLS) 원정 경기를 치른다. 상위권 두 팀의 대결이다. LA FC는 서부 지구(WESTERN CONFERENCE) 26경기에서 11승7무8패(승점 41)로 5위에 랭크돼 있다. 새너제이 어스퀘이크(승점 56)는 1위에 랭크돼 있다.
그의 활약은 대표팀에서도 계속됐다. 손흥민은 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국과의 친선 경기에 선발로 나서 1골-1도움을 기록했다. 대한민국의 2대0 승리에 앞장섰다. 10일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 펼쳐진 멕시코와의 대결에선 후반 교체 투입돼 1골을 꽂아 넣었다. 한국과 멕시코는 2대2로 비겼다.
'적장' 브루스 어리나 새너제이 어스퀘이크 감독이 결전을 앞두고 "큰 경기이자 중요한 경기다. 분명히 많은 관중이 모일 것이다. 5만 명 이상의 팬이 올 것으로 보인다. 관중이 우리에게 유리하게 작용하길 바란다. LA FC를 응원하는 사람이 분명히 있을 것이다. 손흥민과 그의 커뮤니티에서 많은 사람이 응원 올 것으로 생각한다"며 "손흥민은 좋은 선수다. 필드의 파이널 서드 지역에서 제공하는 기술적 능력을 존중해야 한다. 그는 완벽한 선수다. 우리에게 도전이 될 것"이라고 말했을 정도다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com