스포츠조선

박민영, '내남결' 악연 안 끝났다..빌런 이이경에 정체 발각 '위기' "과소 평가했어"('컨피던스맨')

기사입력 2025-09-14 10:20


박민영, '내남결' 악연 안 끝났다..빌런 이이경에 정체 발각 '위기' …

[스포츠조선 조지영 기자] 박민영이 낚은 줄 알았던 빌런 이이경에게 정체가 발각될 위기에 놓였다.

지난 13일 방송된 TV조선 주말 미니시리즈 '컨피던스맨 KR'(홍승현·김다혜 극본, 남기훈 연출) 3회는 주인공들의 착붙 분장과 능청 연기, 롤러코스터 전개로 몰입감을 일으켰다. 이날 방송에서는 윤이랑(박민영), 제임스(박희순), 명구호(주종혁)가 검은 욕망을 지닌 스타 예술평론가 유명한(이이경)의 민낯을 까발리기 위해 고군분투하는 내용이 담겼다.

3회는 화려한 드레스를 입은 윤이랑과 재벌 3세로 변신한 명구호, 파격적인 웨이브 헤어의 재즈 가수로 변신한 제임스가 출격한 유명한 주최의 'VIP 자선 경매 파티'로 문을 열었다. 중저음의 매력적인 보이스로 무대를 휩쓴 제임스가 윤이랑과 유명한을 이어준 가운데 명구호는 자연스럽게 유명한의 지문이 담긴 와인잔을 획득해 사라졌고, 윤이랑은 유명한에게 "우리 조용한 데로 갈까요? 둘만 있는 곳으로"라고 속삭여 파티장 위층 유명한의 사무실로 입성했다.

유명한에게 세계 최고의 경매회사 원더비의 아시아 구매 총괄 올리비아 킴이라고 자신을 속인 윤이랑은 유명한과 끈적한 장면들을 연출했고, 이때 등장한 비서로 인해 유명한이 은밀하게 금고를 열자 그 패스워드 소리를 명구호에게 전달했다. 이어 윤이랑은 숨이 막힌다며 유명한을 밖으로 유인했고, 그 사이 명구호는 유명한의 사무실에 잠입해 금고를 열었지만, 원하는 것을 찾지 못하자 당황했다.

같은 시각, 사무실 쪽에서 빛을 목격한 윤이랑은 유명한의 시선을 돌리기 위해 "미안해요. 참지 못해서"라며 유명한에게 볼 뽀뽀를 했고, 이에 유명한은 이글이글 타는 눈빛으로 "참으면 암 걸려요, 참지마요"라고 입맞춤을 하려다 갑자기 들린 자동차 경적 소리에 정신을 차린 뒤 사무실의 불빛을 발견하고는 경비를 불렀다. 다행히도 명구호의 SOS에 무대 위에 있던 제임스는 관객 호응을 유도해 명구호가 도망칠 길을 뚫었지만, 윤이랑 곁에 있던 유명한은 윤이랑의 손을 확 낚아챈 다음 윤이랑을 뚫어지게 쳐다봐 불길함을 높였다.

이어 '팀 컨피던스맨'이 3개월 전, 유명한을 타깃으로 잡게 된 이유가 그려졌다. 명구호는 가족 같은 사이인 천명상회 주인(박명신)의 딸이자 미술 학도였던 보라(정이주)가 자신의 이름을 내건 TV쇼까지 진행하는 스타 예술평론가 유명한에게 추행당한 것을 알고 분노, 유명한을 타킷으로 삼자고 제안했던 것. 하지만 윤이랑이 규모가 작다며 거부하자 명구호는 제임스에게 "보스"를 외치며 부탁했고, 제임스는 유명한의 복잡한 여자관계를 봤을 때 하루, 이틀이면 확실한 약점을 잡아낼 수 있을 거라며 명구호의 손을 잡았다.

두 사람은 소방점검과 해충 방역 전문가로 속여 감시 카메라를 유명한의 사무실과 집에 설치한 다음 밀착 감시에 나섰고, 못 말리는 나르시시즘의 유명한이 진품을 위작이라고 속여 헐값에 산 뒤 고가로 되파는 것은 물론 위작을 제작하고, 문화유산 불법 매입 거래까지 하고 있음을 알아차리고는 판이 커졌음을 직감했다.

그 사이, 각종 소일거리를 하며 심심함을 견뎌내던 윤이랑은 유명한이 다루던 그림 중 자신의 과거 사연과 얽힌 그림을 발견한 후 충격을 받았고, 유명한에 대한 자료를 모조리 찾아본 후 제임스와 명구호에게 은근히 합류하겠다는 뜻을 전했다.


더불어 유명한이 정관계 고위층과 미술작품 거래를 통해 불법 비자금을 마련해주고 있다는 얘기를 들은 윤이랑은 "나 스케일 좀 키워도 될까?" "지금 우리에게 필요한 건 완벽한 호구야"라는 의미심장한 말을 남긴 후 유명한이 진행하는 미술품 경매장에 나타나 집중공세를 펼쳐 유명한의 눈길을 사로잡았다.

유명한은 원더비의 아시아 구매총괄 올리비아 킴이라고 자신을 소개한 윤이랑에게 식사를 대접했고, 윤이랑이 원더비가 유명한을 주목한다고 전하자, 윤이랑을 'VIP 자선 경매 파티'에 초대했다.

다음 날 머리에 꽃 장식, 남미풍 화려한 색채의 드레스, 눈썹이 이어진 모습으로 '프리다 칼로'를 완벽하게 재현한 윤이랑은 "유명한에게 가장 큰 명성을 가져다준 사건! 바로 유명 화가의 숨겨진 작품을 찾아냈던 그 희열을 다시 느끼게 해주는 거야"라며 위작을 미끼로 유명한을 속일 계획을 공표했다. 윤이랑은 제임스와 명구호를 데리고 한국 위작의 대가 김용복(최홍일)을 찾아갔고, 위작 대가 김용복의 도움을 받아 엘카소 작품의 위작을 완성했다.

이후 재벌 3세로 위장한 명구호는 임대 중인 대저택을 마치 본인의 집인 것처럼 속인 채 유명한을 불러 엘카소의 위작 감정을 의뢰했고, 시간을 한참 끌며 '팀 컨피던스맨'의 애를 태우던 유명한은 "가짜가 아닌 것 같습니다. 저 엘카소 작품, 제가 인수해도 되겠습니까?"라며 활짝 웃어 명구호를 안심시켰다.

그렇게 윤이랑, 제임스, 명구호는 유명한이 감쪽같이 속아 넘어갔을 거라고 생각하며 다음 위작 의뢰를 위해 화기애애하게 김용복에게 향했던 상황. 그러나 그 순간 김용복이 경찰에 끌려가는 걸 목격한 세 사람은 당황했고, 놀란 윤이랑이 "뭐, 뭐야?" "아저씨"라고 한 말에 저 멀리 있던 유명한이 세 사람 쪽으로 고개를 돌리는 '심장 쫄깃 시선' 엔딩이 담겨 긴장감을 치솟게 했다.

더욱이 예고편에서 윤이랑이 "우리가 놈을 너무 과소 평가했어. 완전히 잘못 짚은 거지"라는 한마디를 남기면서, 윤이랑, 제임스, 명구호의 정체가 유명한에게 들통이 난 것일지, 앞으로 어떤 일이 펼쳐질지 궁금증을 드높인다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

포스텍 대오열! "토트넘 위장 팀이냐"→내일 아침 경질…데뷔전 내내 아스널 조롱에 시달렸다

3.

'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의심 없어" 해리 케인, 토트넘행 본격 시동

4.

[EPL현장]토트넘, 웨스트햄 원정에서 0-0으로 전반 종료

5.

이제 2.5G차, 심리적 방어선 붕괴. 꼴찌에 자존심 구긴 '우승청부사'가 80승+우승확률 95%로 이끌까[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.