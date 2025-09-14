박준형 "god 시절 숙소 전기세도 못내..못 먹어 1년 만에 28kg …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 장혁과 god 박준형이 솔직한 토크로 시청자들을 울고 웃게 했다.
장혁 아내의 센스가 고스란히 녹아있는 거실과 부엌에 이어, 장혁의 취미 생활로 가득 찬 취미 방에는 대여점을 방불케 하는 DVD들이 장르별로 전시된 있는 것은 물론 다양한 피규어와 트로피가 감탄을 자아냈다.
집 구경을 끝낸 후 본격적으로 대화를 시작하고, MC들은 장혁과 박준형에게 서로의 첫인상을 물었다. 박준형은 장혁에 대해 "엄청 잘생기고, 순정 만화 같았다. 그런데 불쌍하고 초라했다. 마치 실연당한 새끼 강아지 같았다"라고 밝혔고, 장혁은 "건강하고 멋있는 미국인이었는데, 시간이 지날수록 못 먹어서 슬픈 미국인이 됐다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.
이어 장혁과 박준형은 "한 달에 한 번, 고기를 먹으러 갔다. 사장님이 돈을 빌려줬는데, 그 사람이 돈을 당장 갚을 수 없으니까 그만큼 고기로 먹으라고 했다. 그때 우리를 '메뚜기떼'라고 불렀다. 너무 많이 먹고 가니까"라며 "먹다 보면 한 명씩 없어진다. 그래서 찾아보면 화장실에 가서 게워 내는 거다. 언제 다시 올 줄 모르니까, 또 먹으려고"라고 가난했던 시절 에피소드로 모두를 놀라게 했다.
이후 박준형은 god가 데뷔하게 된 이유와 데뷔곡 '어머님께'에 대한 비하인드도 공개했다. 박준형은 "회사에서 숙소 전기세를 안내줬다. 나중에 이유를 물어보니 우리를 성공시킬 자신이 없어서, 우리가 가길 바랐다고 하더라"라며 "그런데 6개월 뒤에도 우리가 그대로 있는 걸 보고 앨범을 내줬다. 그런데 잘된 거다"라고 밝혔다.
또한 '어머님께'에 대해서는 "어린 시절에는 미국에서 인종차별이 심해서 나도 매일 맞았다. 엄마는 직장 생활을 하시면서 한국인끼리 도시락을 나눠 먹었는데, 잡채 같은 걸 은박지에 싸서 가지고 오셔서 나를 주셨다. 그걸 도시락으로 싸가면 잡채를 보고 '지렁이냐, 냄새난다'라면서 침을 뱉더라. 그래서 싸웠는데 그럼 엄마가 불려 오셨다"라며 "박진영에게 이런 이야기를 했고, 그 스토리를 가지고 '어머님께'를 썼다"라고 밝혔다.
이어 장혁은 '액션 배우가 된 계기'에 대해 "난 멜로 노선으로 가야 하는데"라고 농담했고, 홍현희는 "왜 멜로를 하지 않나? 예전에 전지현이랑 찍지 않았나? 어땠나?"라고 물었다. 이에 장혁은 "완전 동생이다. 여동생"이라며 "당시 신인 배우가 나랑 전지현밖에 없었다. 둘다 막내여서 연기 연습도 같이했다"라고 밝혔다.
액션 배우로 가게 된 이유에 대해서는 "두 번째 작품이 '짱'이라는 영화였는데, 대역 배우가 연기를 하다 사고가 났다. 내 옷을 입고 다른 사람이 쓰러져 있으니까 죄송하더라"라며 "그런데 20분 정도 있다가 정신 차리고 일어나시더니 다시 시도해서 성공하셨다. 그걸 보는 데 죄송한 마음이 들더라. 그리고 '저런 게 프로구나'하는 생각이 들었고, '내 동선은 내가 책임지자'라는 생각이 들어 운동을 시작했다"라고 밝혔다.
특히 장혁은 대역 배우에 대해 "전혀 안 쓰지는 않는다. 하지만 할 수 있는 건 다 하고 있다. 다만, 주연 역할을 맡은 배우들은 다른 배우들을 끌고 갈 책임이 있다. 내가 다치면 누가 끌고 가겠냐"라며 주연 배우로서 책임감을 드러내 감탄을 자아냈다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com