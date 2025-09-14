스포츠조선

손승연, 자작곡 'Wishing for Rain' 2차 티저 공개..더 깊어진 감성

기사입력 2025-09-14 21:20


손승연, 자작곡 'Wishing for Rain' 2차 티저 공개..더 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 손승연이 신곡 티저 영상을 공개했다.

손승연은 지난 13일 공식 유튜브 채널을 통해 새 싱글 'Wishing for Rain'의 2차 티저 영상을 공개했다. 공허한 눈빛과 위태로운 모습으로 어딘가로 떠나는 손승연의 모습과 함께 서정적인 피아노 연주, 차분하면서도 소울풀한 손승연의 보이스가 공개되며 신보에 대한 기대감을 한층 더 높였다.

손승연의 새 싱글 'Wishing for Rain'은 내리는 비를 바라보며 씻겨나가지 않는 상처와 기억을 되돌아보는 과정을 그린 곡으로 손승연이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱까지 참여해 본연의 풍부하고 깊은 감성을 리스너들에게 전할 예정이다.

한편 손승연의 새 싱글 'Wishing for Rain'은 15일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안소영 "'애마부인' 때문에 인생 망해, 광고 끊기고 야간업소서 노래"

2.

김대희, 아파트 화재에 주민들 구했다 "승무원 출신 ♥아내 지시로 대피시켜" ('조동아리')

3.

이지현, 남매 '라이딩+숙제' 주말이 더 바쁜 '싱글맘'..."끝이 보이지 않아"

4.

허영만, '체지방률 16.9%' 최은경에 "몸무게 몇이요?" 돌직구('백반기행')

5.

김병만, 달인도 못 하는 게 있네..재혼 아내와 얻은 子육아에 '진땀'('조선의 사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

안소영 "'애마부인' 때문에 인생 망해, 광고 끊기고 야간업소서 노래"

2.

김대희, 아파트 화재에 주민들 구했다 "승무원 출신 ♥아내 지시로 대피시켜" ('조동아리')

3.

이지현, 남매 '라이딩+숙제' 주말이 더 바쁜 '싱글맘'..."끝이 보이지 않아"

4.

허영만, '체지방률 16.9%' 최은경에 "몸무게 몇이요?" 돌직구('백반기행')

5.

김병만, 달인도 못 하는 게 있네..재혼 아내와 얻은 子육아에 '진땀'('조선의 사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

무릎 꿇고 홈런이라니? 42세 최형우의 불가사의 파워 → "그것은 뇌로 때린 홈런"

2.

"죄송합니다", "투수 위로해줘"…아찔했던 '헤드샷', 동업자 정신은 살아있었다

3.

"동은이랑 워낙 친한 사이라…" 최장타자 맞대결 승자는 방신실, OK 장학생 출신 최초 우승→공동 다승왕 등극[OK저축은행 읏맨오픈]

4.

0-3 완패 우리카드 마우리시오 감독 "상대는 모두 공격적이었는데..."[여수 코멘트]

5.

'2위 와일드카드로 본선 진출했는데…' 中 신났다, U-22 감독 "2030년 월드컵 돌파 기회!" 희망 회로

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.