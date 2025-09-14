스포츠조선

류필립, '러닝 사랑' 션과 비교한 미나♥에 버럭 "난 나만의 페이스가 있어"

기사입력 2025-09-14 22:53


류필립, '러닝 사랑' 션과 비교한 미나♥에 버럭 "난 나만의 페이스가 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 류필립이 아내 가수 미나에게 서운함을 드러냈다.

14일 '필미커플' 채널에는 '최초공개! 대한민국 최고 동안 50대 미나의 평범(?)한 하루 일과(식단 & 운동 & 인바디 검사)'라는 영상이 게재됐다.

미나는 아침에 일어나자마자 공복 몸무게를 쟀고 52.6kg 임을 확인한 후에는 소금물을 마셨다. 미나는 건강을 위해 소금물을 마시기 시작했다며 수면의 질이 높아졌다고 전했다.


류필립, '러닝 사랑' 션과 비교한 미나♥에 버럭 "난 나만의 페이스가 …
이후 류필립과 고구마, 계란프라이, 야채찜 등을 아침식사로 해결했다. 미나는 식사 중 션의 유튜브 채널을 보며 "새벽 5시에 뛴다는데 여보는 오늘 10시에 일어났어"라고 지적했고 류필립은 "나랑 비교하지 마"라며 발끈했다.

미나는 "비교가 아니라 대단하다고"라며 꼬리를 내렸고 류필립은 "내일부터 우리도 새벽 5시에 뛰어볼래? 우리는 우리만의 페이스가 있는 거다"라고 짚었다.

미나는 "러닝을 해보고 싶긴 한데 정말 대단한 것 같다. 난 저렇게 못 한다"라며 션의 열정에 고개를 가로저었다. 이어 "저는 운동을 별로 안 좋아하는데 나이가 들어 어쩔 수 없이 하는거다. 작년만 해도 운동을 주 3회 했는데 주 4~5회 정도 하고 있다"라고 말했다.

한편 미나는 2018년 17세 연하 류필립과 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

순댓국집 운영하는 이효리 사촌오빠 깜짝 등장..붕어빵 DNA ('런닝맨')

2.

유재석, '아내♥ 정체까지 숨긴' 김종국에 정색 "호날두도 안 그래" ('런닝맨')

3.

'49세 새신랑' 김종국, 벌써 자녀 사치 걱정 "명품 좋아하면 꼴보기 싫을 듯" ('런닝맨')

4.

'활동 중단' 박봄, '셀프열애설' 이민호 재소환 "길거리에서"

5.

에일리♥최시훈, 미국서 한 끼에 50만원 탕진 "한달 식비 쓴 꼴" ('결혼일기')

연예 많이본뉴스
1.

순댓국집 운영하는 이효리 사촌오빠 깜짝 등장..붕어빵 DNA ('런닝맨')

2.

유재석, '아내♥ 정체까지 숨긴' 김종국에 정색 "호날두도 안 그래" ('런닝맨')

3.

'49세 새신랑' 김종국, 벌써 자녀 사치 걱정 "명품 좋아하면 꼴보기 싫을 듯" ('런닝맨')

4.

'활동 중단' 박봄, '셀프열애설' 이민호 재소환 "길거리에서"

5.

에일리♥최시훈, 미국서 한 끼에 50만원 탕진 "한달 식비 쓴 꼴" ('결혼일기')

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

2.

'이럴수가' 문동주가 무너졌다…고춧가루 부대 화력 무섭네, '시즌 개인 최다 실점'

3.

'킹-외계인-해버지' 모두 선발 출격→'벽디치-퍼디난드→푸욜'로 맞선다...아이콘매치, 선발 명단 발표[현장라인업]

4.

손흥민 비켜라, 내가 더 레전드→비교도 안될 미친 활약...MLS 대폭격 '4골 1도움'

5.

한화 졌다! LG 오늘 매직넘버 2개 컷! 다시 3.5G 차 도망 → 염갈량 한숨 돌렸다.. "힘든 한 주였다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.