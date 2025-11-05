"♥김연아 사랑을 가진 남자" 고우림, 요리까지 잘하는 매력 연하남..7…

"♥김연아 사랑을 가진 남자" 고우림, 요리까지 잘하는 매력 연하남..7일 '편스토랑' 뜬다

[스포츠조선 김소희 기자] 포레스텔라 고우림이 '편스토랑'에 뜬다.

5일 KBS2 '편스토랑' 측은 "편스토랑을 찾아온 NEW 편셰프!"라는 제목의 295회 예고 영상을 업로드 했다.

공개된 영상 속 고우림은 새로운 '편셰프'로 등장해 눈길을 사로잡았다. MC 붐은 그를 "3세대 '남편스토랑' 주인공"이라고 소개하며 "진짜 섹시하다"고 감탄했다.

고우림은 감미로운 목소리와 댄디한 스타일, 여기에 완벽한 요리 실력까지 선보이며 스튜디오를 단숨에 매료시켰다. 붐은 "(김)연아 님의 사랑을 가진 남자"라며 부러움 섞인 감탄을 이어갔다.


특히 영상 말미에는 고우림이 누군가의 등장에 환하게 미소 짓는 장면이 공개돼 궁금증을 자아냈다. 이를 본 MC들은 "누가 왔다", "누구냐"라며 호기심을 보였고, "자기야?", "그녀가 온다!"며 김연아의 깜짝 등장을 예상해 기대감을 높였다.

고우림이 출연하는 KBS2 '편스토랑'은 오는 7일 금요일 저녁 8시 30분 공개된다.

한편 고우림은 2022년 7월 피겨스케이팅 선수 김연아와 열애를 인정한 뒤, 같은 해 10월 결혼식을 올렸다.

