한예슬♥10살 연하 남편, 비키니 휴가 근황

스포츠조선

기사입력 2025-09-15 09:42


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 한예슬 부부의 근황이 공개됐다.

최근 한예슬은 자신의 계정에 밀렸던 여행 사진을 대거 업로드 하며 즐거운 휴가 사진을 회상했다.

사진 속에서 한예슬은 스카프를 두른 듯한 비키니 몸매를 뽐냈고, 10살 연하의 남편도 탄탄한 피지컬을 드러내며 매력을 과시했다.

두 사람은 꾸준히 해외 여행 사진을 공개하며 남다른 부부애를 드러내고 있다.


네티즌들은 "너무 예쁜 부부"라고 연이어 댓글을 달고 있으며 일부에서는 "한예슬 배우 활동도 오래 쉬었는데 금전적인 여유가 어디서 나오냐"며 의문을 드러내기도 했다.

한예슬은 탑배우 시절 광고 모델 활동도 꾸준히 했으며 2018년 34억원에 매입한 논현동 빌딩을 3년 만에 70억원에 매각하며 36억원의 시세 차익을 거뒀다고 알려진만큼 부동사 투자에도 감각이 있음을 보여줬다.

최근에는 홈쇼핑에 자신의 코너를 개설해 출연중이다.

한편 한예슬은 지난해 5월 10살 연하 연극배우 출신 류성재와 3년 열애 끝, 혼인신고 후 법적 부부가 됐다.

lyn@sportschosun.com

