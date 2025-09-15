스포츠조선

권상우·이정진·이종혁 '말죽거리 잔혹사' 사모임 포착 "옥상 아닌 골프장 회동"

기사입력 2025-09-15 16:04


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 권상우 이정진 이종혁 오지호가 절친한 사모임을 공개했다.

15일 이정진은 "언제봐도 즐거운 우리들 ㅎㅎ '말죽거리 잔혹사' 인가 '신랑수업' 인건가 ㅎㅎ"라며 이종혁 권상우 오지호를 태그했다.

권상우 이정진 이종혁은 '말죽거리 잔혹사'에서 친해진 우정이다. 2004년 개봉한 영화로 우정을 21년 이상 이어오고 있다.

이정진과 오지호는 모델 시절부터 절친한 사이로 25년 넘게 우정을 이어오고 있다.

최근 이정진은 채널A 예능 '요즘 남자 라이프 신랑수업'(이하 '신랑수업')에 출연해 신붓감을 찾고 있는 상황. 최근 방송에서 이정진은 친한 배우인 오지호와 이종혁을 양평에 있는 세컨 하우스로 초대한 바 있다. 이정진은 "오지호는 모델 활동 때부터 같이 알고 지내서 25년 알고 지냈다. 이종혁은 20여년전 영화 '말죽거리 잔혹사'에서 선도부장과 학생으로 맡았다. 골프도 같이 치고 그런다"라며 이들과 친밀한 사이라는 것을 소개했다.

이정진은 "또 행복한 가정을 꾸린 형들이다. 그리고 오랫동안 만난 사람들이라 궁금했다. 이 형들도 갔는데, 결혼을 어떻게 했을가, 궁금했다. 비법이 있을 것 같았다"라며 특별히 두 형을 초대한 이유를 밝혔다.

오히려 오지호는 "'신랑수업'을 왜 나오는 거냐. 너 결혼하려고?"라고 물었고, 이정진은 "신랑 수업을 받아야지. 준비를 해야지. 지금도 늦었지만. 안 된다고 해도 준비는 해야지. 나도 애는 낳아야지"라며 자신의 확고한 목표를 밝혔다. 이종혁은 "너 애 있지 않아?"라고 물어봐, 이정진을 당황시켰다.

형들은 이정진이 비혼으로 살 줄 알았다며, 농담 반 진담 반 믿기지 않는다고 연신 말했다.


한편 이정진이 공개한 배우 사모임을 본 네티즌들은 "옥상에서 만나야겠다" "옥상에서 안만나시나요?"라며 '말죽거리 잔혹사'의 시그니처 장면을 언급해 웃음을 자아냈다.

