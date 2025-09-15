'연의 편지' 김용환 감독 "이수현? 더빙 수업 한 달 넘게 받아, 진정…

스포츠조선

'연의 편지' 김용환 감독 "이수현? 더빙 수업 한 달 넘게 받아, 진정성 있게 임해줘"

기사입력 2025-09-15 16:25


사진 제공=롯데엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 김용환 감독이 애니메이션 영화 '연의 편지'에 악뮤(AKMU) 이수현을 캐스팅한 이유를 전했다.

김용환 감독은 15일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '연의 편지' 언론·배급 시사회에서 "수현 씨가 애니메이션 장르에 대한 이해도가 높았다"며 "준비 과정에서도 진정성 있게 임해줬다"라고 했다.

10월 1일 개봉하는 '연의 편지'는 책상 서랍에서 우연히 의문의 편지를 발견하게 된 전학생 '소리'가 편지 속 힌트로 이어지는 다음 편지들을 찾아가며 벌어지는 이야기를 담은 애니메이션 영화로, 김용환 감독의 첫 장편 연출작이다.

'연의 편지'는 연재 당시 9.98의 높은 평점을 기록한 인기 원작을 바탕으로 한 작품이다. 원작은 단행본으로 출간과 동시에 베스트셀러에 오르는 성과를 거뒀으며, 애니메이션 영화화 소식 또한 공개와 동시에 큰 화제를 모았다. 연출을 맡은 김 감독은 "저도 신카이 마코토 감독님의 작품을 비롯해 일본 애니메이션을 보고 성장해 온 사람"이라며 "다만 '연의 편지'에는 한국적인 이야기와 공간을 사실적으로 담으려고 노력했다. '연의 편지'만의 감성이 있기 때문에 거기서 오는 차별점이 있는 것 같다"고 힘주어 말했다.

이어 주인공 소리 역에 이수현을 캐스팅하게 된 과정에 대해 "캐스팅 단계부터 폭넓게 열어놓고 검토했다. 수현 씨의 청아한 목소리가 주인공 소리 캐릭터와 잘 어울릴 거라고 판단했다. 관객 분들이 수현 씨의 목소리에 몰입을 해주실 수 있을 거라고 생각했다. 또 수현 씨가 워낙 애니메이션 장르에 대한 이해도가 높았고, 목소리를 자유자재로 사용해서 감독으로서 큰 믿음이 있었다. 본 녹음을 하기 전에도 거의 한 달 넘게 더빙 수업을 받으면서 진정성 있게 임해줬다"고 고마움을 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

