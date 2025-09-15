스포츠조선

'73세' 이용식, 광고 하나로 평창동 100평 집주인 됐다.."과자로 집 장만" (아뽀TV)

최종수정 2025-09-15 19:47

'73세' 이용식, 광고 하나로 평창동 100평 집주인 됐다.."과자로 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 평창동 100평 집에 사는 방송인 이용식이 '넘치는 재력'의 이유를 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '아뽀TV'에는 '사돈급습에 이은 손녀의 급습'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

교회 근처 카페에 도착한 세 가족, 외할아버지 이용식은 스케줄로 인해 참석하지 못해 영상통화로 함께 했다.


'73세' 이용식, 광고 하나로 평창동 100평 집주인 됐다.."과자로 …
이후 이용식과 아내의 침실이 첫 공개됐다. 머리맡에 있는 과자에 딸 이수민이 잔소리를 하자 이용식은 "내 이 과자 광고를 찍으면서 돈을 모아 집을 샀다"며 그시절 CM송을 부르기도 했다.

아내는 "신혼부부이신가봐요?"라는 딸의 농담에 "신랑이 마음에 안 든다"며 너스레를 떨었다.

원혁은 베개를 광고하는 이용식에 "아버님 사위한테도 좀 기회를 주세요. 저도 요즘 육아 하느라 목이 많이 아픈데...저도 목이 많이 아파요"라며 집착해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 해장국에 낮술→대중교통까지..톱스타의 소탈한 휴일

2.

'누적 연봉 429억' 이대호, 후배 위해 1200만원 플렉스..."소고기 230인분 쐈다"

3.

슈, '♥임효성과 별거' 인정 후 日일상 공개.."또 다른 패밀리와 만남"

4.

김우빈, 팬들 저녁값 깜짝 결제…"눈물의 랍스터&스테이크"

5.

홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 수 있냐"('도라이버')

연예 많이본뉴스
1.

김희선, 해장국에 낮술→대중교통까지..톱스타의 소탈한 휴일

2.

'누적 연봉 429억' 이대호, 후배 위해 1200만원 플렉스..."소고기 230인분 쐈다"

3.

슈, '♥임효성과 별거' 인정 후 日일상 공개.."또 다른 패밀리와 만남"

4.

김우빈, 팬들 저녁값 깜짝 결제…"눈물의 랍스터&스테이크"

5.

홍진경, 이혼 간접 언급 '폭소'..조세호에 "♥아내가 끝사랑? 장담할 수 있냐"('도라이버')

스포츠 많이본뉴스
1.

이제는 하다하다 '내 기록 내가 깬' 오타니, 홈런 1개-득점 15개 보태면 93년만에 ML 레전드 기록 소환한다

2.

'홍명보호 걱정을 왜해?' 日 피파랭킹 '15위→17위→19위' 추락 또 추락→2년만에 최저치 유력, 9월 A매치 '폭망' 여파

3.

"메시마저 지운 손흥민 파워" '54초골→5만978명' MLS가 난리…'손케' 아닌 '손부' 조합, 영웅의 서사 계속될 것 '기대 폭발'

4.

韓 축구 천만다행, 에이스 이강인 부상 심각하지 않아...PSG 동료피셜→佛매체 "컨디션 확인 필요"

5.

무적의 가을야구 청부사, 갑자기 8실점 무너진 이유 있었네...롯데 충격, 감보아 팔꿈치 이상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.