이필모 "출연료, 20년간 어머니께 다 드려..나중에 보니 건물이 돼있더라"(4인용식탁)

최종수정 2025-09-15 23:46

이필모 "출연료, 20년간 어머니께 다 드려..나중에 보니 건물이 돼있더…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이필모가 세상을 떠난 어머니에 대한 그리움을 전했다.

15일 방송된 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리 ? 4인용 식탁'에서는 데뷔 27년 차 배우 이필모의 일상이 공개됐다. 이필모는 서울예대 93학번 동기이자 32년 지기 절친 이종혁, 김민교를 집으로 초대했다.

이필모는 이날 방송에서 "어머니가 재테크를 잘하셨냐"는 질문에 "맞다. 제가 가장 못하는 게 돈 관리다. 예전에 방배동에 집이 있었는데, 어머니가 옆으로 또 불리셨다. 지금 어느 정도 경제적으로 여유가 있는 것도 다 어머니 덕분"이라며 감사한 마음을 전했다.


그는 "아버지는 자식 셋을 낳으시고 평생 돈을 벌지 않으셨다. 거의 한량처럼 사셨다"며, 오랜 시간 집안의 경제를 홀로 책임져온 어머니에 대해 언급했다.

이어 "어머니는 평생을 절약하며 사셨다. 연기해서 출연료를 받으면 몇백만 원은 제가 쓰고, 천만 원이 넘으면 어머니께 드렸다. 그렇게 20년을 드렸다"고 말해 놀라움을 안겼다.

이필모는 "어머니는 그 돈으로 재테크를 시작하셨다. 평생 해보지 못한 일이었으니까. 연기 중에도 '뭐해?' 하고 전화가 오셨고, 제가 '연기 중이에요' 하면 '빨리 와서 도장 찍어' 하셨다. 가보면 그게 건물이 되어 있었다"고 회상했다.

또한 "인생의 중요한 순간마다 어머니께 여쭈면 늘 명쾌하게 길을 제시해주셨다. 그 혜안 덕분에 지금까지 배우로 살아올 수 있었다"며 깊은 존경심을 전했다.

하지만 이필모의 어머니는 2023년 3월, 뇌경색으로 세상을 떠났다. 그는 "어머니가 돌아가셨을 때, 마지막 가시는 길에 내가 할 수 있는 모든 걸 해드리고 싶었다. 한 층을 통째로 사용하는 빈소를 마련했고, 음식도, 장례 절차도 비용 생각 없이 다 준비했다"고 전했다.


이필모는 생전 어머니와 함께한 마지막 추억도 떠올렸다. "어머니가 제주도 여행을 가며 처음 비행기를 타셨다. '뜬다!'고 하며 소녀처럼 좋아하셨던 모습이 아직도 선명하다"며 "그 기억이 너무 좋아서, 작년에 서귀포 11코스 100km를 혼자 걸었다. 걷다 보니 엄마 생각에 북받쳐서 혼자 울기도 했다"고 털어놨다.

그는 "어머니가 병원에 들어가실 때 입으신 옷을 아직도 간직하고 있다"며 그리움을 드러냈다.


또한 충격적인 고백도 이어졌다. 이필모는 "아버지께는 아직도 어머니가 돌아가신 사실을 말씀드리지 못했다"고 전했다. "어머니가 입원하신 후 4일 만에 아버지도 병원에 입원하셨고, 어머니는 3개월 뒤 돌아가셨다. 아버지는 청력도 좋지 않고 기억력도 약해지셔서, 어머니의 부고를 어떻게 전해야 할지 많이 고민했지만 결국 지금까지도 말하지 못했다"고 고백했다.

이어 "아버지도 어렴풋이 느끼고 계실 것 같다. 어머니에 대해 아무것도 묻지 않으신다. 돌아가신 지 2년이 됐는데도, 한 번도 언급하지 않으셨다. 그래서 가끔은 '혹시 어머니를 잊으신 건 아닐까' 하는 생각도 든다"고 말해 먹먹함을 자아냈다.

이를 들은 박경림은 "아버지가 일부러 안 물으시는 게 아니라, 당신이 이걸 물으셔서 어머니의 죽음이 확실해지는 게 싫으실 수도 있다는 생각이 든다. 묻지 않고 듣지 않았을 때는 희망이 있지 않냐"라고 위로했다.

