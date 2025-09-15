스포츠조선

추신수♥하원미, 결혼 21년만에 '이혼숙려캠프' 출연한다..서장훈 "우린 환영해"

기사입력 2025-09-15 22:32


추신수♥하원미, 결혼 21년만에 '이혼숙려캠프' 출연한다..서장훈 "우린…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 추신수 하원미 부부가 '이혼숙려캠프' 출연을 예고했다.

15일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 이대호-신혜정 부부의 일상이 공개됐다.

'전현무 닮은꼴'이라 불린 추신수의 실물에 모두가 감탄을 이어갔다. "전현무랑 너무 다르다" "피부도 너무 좋다" "실제로 보니 훤칠하다"라는 말에 추신수는 "그런 말 많이 해달라"고 너스레를 떨었다.

추신수는 20살에 만난 동갑내기 아내와 결혼한 것부터 이대호와 평행이론이 있었다.

추신수는 "이대호도 밖에서 보면 덩치도 있고 강해보이는데 집에서는 애교 많은 걸 보니까 '이게 조금 과하네?' 싶었다. 선크림을 제수씨가 발라주고, 그런 건 손이 많이 가는 스타일이다"라며 친구 이대호를 디스했다.

'진짜 사랑꾼이다'라 주장하는 추신수와 달리 하원미는 '이혼숙려캠프'를 나가고 싶어한다고. '이숙캠'의 MC를 맡고 있는 서장훈은 "나오면 우리는 좋은데 나오면 되겠냐"고 물었다.


추신수♥하원미, 결혼 21년만에 '이혼숙려캠프' 출연한다..서장훈 "우린…
김구라는 "내가 다른 방송에서 봤는데 추신수 아내가 방송 욕심이 드글드글하다"라며 웃었다.

하원미는 '라디오스타'에서도 필터링 없는 유튜브형 인재로 웃음을 자아냈다. 추신수는 "유튜브나 방송 욕심은 알겠는데 굳이 저를 밟아가면서 할 필요는 없지 않냐"라고 억울해 했다.


하원미는 최근 3억 원 가량의 추신수 슈퍼카도 실제로 처분했다. 심지어 하원미는 헌팅포차를 갔었다고도 했다.

추신수는 "남편 입장에서 좀 그렇지 않냐"는 말에 "(남편 생각을) 생각을 안하나보다. 방금 생각난 건데 저는 아내 몰래 '방송 섭외 있는데 나갈래?' 하면 분명히 나갈 거다. 그럼 '이혼숙려캠프'를 가는 거다. 말 안하고 녹화장 갔는데 서장훈이 있는 거다"라 했고 김구라는 "진짜 거기 가면 하원미씨 (방송 욕심에) 큰일난다"라며 엄포를 놨다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서수연♥' 이필모 "방 5개 집서 혼자 살았는데..결혼후 1평 베란다만 내 공간"(4인용식탁)

2.

정가은, 이혼 후 생활고 고백하더니…"나 써달라고 회사 찾아갔다"

3.

김지원, '출생 직후 중환자실 입원' 쌍둥이에 울컥 "그래 우리가 강해져야지"

4.

김민교 "병원장父, 사기 당하고 스님 돼..15년 안봤는데 췌장암 말기, 마지막 3년 함께했다"(4인용식탁)

5.

라미란, -13kg 후 노출증 부작용..."51세인데 자꾸 크롭 입어"

연예 많이본뉴스
1.

'서수연♥' 이필모 "방 5개 집서 혼자 살았는데..결혼후 1평 베란다만 내 공간"(4인용식탁)

2.

정가은, 이혼 후 생활고 고백하더니…"나 써달라고 회사 찾아갔다"

3.

김지원, '출생 직후 중환자실 입원' 쌍둥이에 울컥 "그래 우리가 강해져야지"

4.

김민교 "병원장父, 사기 당하고 스님 돼..15년 안봤는데 췌장암 말기, 마지막 3년 함께했다"(4인용식탁)

5.

라미란, -13kg 후 노출증 부작용..."51세인데 자꾸 크롭 입어"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

2.

LG에서 복덩이가 왔다…"승부처 생각" 투입→16G 연속 무실점 행진이라니

3.

'3구 삼진' 압도→숙제도 있었다…154㎞ 강속구 선발, 가능성은 보여줬다

4.

'역대급 졸속 행정' 부끄러운 컵대회 파행에...KOVO, 결국 공식 사과

5.

'KBO 139SV 마무리' 또 홈런 맞고 비틀, 이제 트리플A 시즌 1주일 남았다...ML 없이 귀국?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.