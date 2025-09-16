스포츠조선

추신수 부부도 결국...결혼 21년만 '이숙캠' 예고에 서장훈 "충분히 그럴만" (동상이몽)[SC리뷰]

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 21년 차 부부 추신수·하원미가 '이혼숙려캠프' 출연 의사를 밝혔다.

15일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 이대호-신혜정 부부의 일상이 공개됐다.

'전현무 닮은꼴'이라 불린 추신수의 실물에 모두가 감탄을 이어갔다. "전현무랑 너무 다르다" "피부도 너무 좋다" "실제로 보니 훤칠하다"라는 말에 추신수는 "그런 말 많이 해달라"고 너스레를 떨었다.

추신수는 20살에 만난 동갑내기 아내와 결혼한 것부터 이대호와 평행이론이 있었다.

추신수는 "이대호도 밖에서 보면 덩치도 있고 강해보이는데 집에서는 애교 많은 걸 보니까 '이게 조금 과하네?' 싶었다. 선크림을 제수씨가 발라주고, 그런 건 손이 많이 가는 스타일이다"라며
친구 이대호를 디스했다.

'진짜 사랑꾼이다'라 주장하는 추신수와 달리 하원미는 '이혼숙려캠프'를 나가고 싶어한다고. '이숙캠'의 MC를 맡고 있는 서장훈은 "나오면 우리는 좋은데 나오면 되겠냐"고 물었다.

김구라는 "내가 다른 방송에서 봤는데 추신수 아내가 방송 욕심이 드글드글하다"라며 웃었다.

하원미는 '라디오스타'에서도 필터링 없는 유튜브형 인재로 웃음을 자아냈다. 추신수는 "유튜브나 방송 욕심은 알겠는데 굳이 저를 밟아가면서 할 필요는 없지 않냐"라고 억울해 했다.


하원미는 최근 3억 원 가량의 추신수 슈퍼카도 실제로 처분했다. 심지어 하원미는 헌팅포차를 갔었다고도 했다.


추신수는 "남편 입장에서 좀 그렇지 않냐"는 말에 "(남편 생각을) 생각을 안하나보다. 방금 생각난 건데 저는 아내 몰래 '방송 섭외 있는데 나갈래?' 하면 분명히 나갈 거다. 그럼 '이혼숙려캠프'를 가는 거다. 말 안하고 녹화장 갔는데 서장훈이 있는 거다"라 했고 김구라는 "진짜 거기 가면 하원미씨 (방송 욕심에) 큰일난다"라며 엄포를 놨다.

추신수는 '아내의 집밥 내조'에 "아이들 먹일 때 더 신경 쓰는 거 같다"며 서운해 했다.


아들 둘 다 야구 엘리트인 추신수 가족. 듬직한 추신수의 아들 추무빈은 20살에 대학교 야구선수로 활약중이고 16살 건우도 야구선수로 진로를 결정했다고.

추신수는 "삼계탕을 먹는데 저한테는 닭다리가 없더라. 다리가 저한테 있다가 애들한테 주는 거랑 처음부터 없는 거랑 다르다"며 속상함을 토로했다.

다정한 이대호 가족들을 보던 추신수는 "저도 전화에 대한 사연이 있다. 제가 나가있는데데 급한 용무로 전화를 걸었더니 안받는 거다. 제가 너무 화가나서 집에 가자마자 '전화기 어딨냐'라 물었다. '뭐 한다고 못 받았다'길래 전화기를 부수어버렸다. 전화를 안받는데 왜 들고 다니냐' 한 거다"라 해 모두를 놀라게 했다.

이에 서장훈은 "아까까지는 몰랐는데 전화기를 부쉈으면 '이혼숙려캠프' 오케이다"라고 끄덕였다.

추신수는 "그래서 다음날 사과하고 새로 사줬다"면서 "제가 화난 포인트가 있다. 항상 저랑 있으면 핸드폰만 보고 있다"라고 억울해 했다.

shyun@sportschosun.com

