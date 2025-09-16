스포츠조선

손연재, '금융맨♥' 남편과 소비 두고 가정불화..."그냥 주문해버려"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 전 리듬체조 국가대표 선수 손연재가 육아템 선택과 관련해 남편과 다툰 에피소드를 공개했다.

15일 손연재의 유튜브 채널에는 '손연재가 다 써보고 알려주는 실용성 끝판왕 육아템'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손연재는 "아기띠를 4개나 사용했다"며 "둘째 낳고 쓰려고 보관까지 했다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다.

이어 "아기띠를 메고 있어도 멋진 MZ엄마가 될 것인가, 허리를 지킬 것인가의 문제였다. 나는 허리 지키는 걸 택했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

또 그는 육아템 구매로 남편과 다툰 사연도 털어놨다. 손연재는 "거대한 '타요버스' 장난감을 두고 '이걸 왜 사냐, 타겠냐'라고 했는데 남편이 그냥 주문해버렸다"고 전했다.

하지만 예상과 달리 아이가 장난감 버스 안에서 하루 30~40분씩 놀며 만족감을 드러냈다고.

이어 "아기 텐트도 좋아했는데, 키가 커지면서 머리를 자꾸 부딪혀 이마가 빨갛게 되더라"며 속상함을 전했다.

이에 남편이 큰 텐트를 구입했고, 아이가 즐겁게 노는 모습을 보며 결국 만족했다고 밝혔다.


손연재는 "진짜 잘 산 육아템은 '아이들 청소기'다. 실제로 청소가 되고, 우리 아들은 바닥에 머리카락을 못 보면 주워서 버린다"며 아들의 깔끔한 습관을 자랑했다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융계 종사자와 결혼했으며, 지난해 첫째 아들을 품에 안았다.

