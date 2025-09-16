스포츠조선

[오피셜] '한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수 발생... '강등권 추락' 감독 3경기 만에 전격 경질→입지 달라질까

최종수정 2025-09-16 07:29

[스포츠조선 김대식 기자]옌스 카스트로프가 힘든 독일 분데스리가 첫 시즌을 보내고 있다.

카스트로프의 소속팀인 보루시아 묀헨글라트바흐는 16일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '묀헨글라트바흐는 헤라르도 세오아네 감독과 즉시 결별했다. 지난 2023~2024시즌부터 팀을 이끌어온 스위스 출신 사령탑 세오아네 감독 대신 23세 이하(U-23)팀의 오이겐 폴란스키 감독이 당분간 지휘봉을 잡는다'며 세오아네 감독의 경질을 발표했다.

롤란트 피르쿠스 보루시아 스포츠 담당 이사는 "시즌 초반을 철저히 분석한 끝에, 감독직에서 변화를 줘야 한다는 결론에 이르렀다. 리그에서 10경기 연속 무승을 기록하면서 세오아네 감독과 함께 반등할 수 있다는 믿음을 잃게 됐다"며 시즌 초반에 빠르게 세오아네 감독을 경질한 이유를 설명했다.

라인어 보노프 구단 회장 또한 "세오아네 감독은 어려운 상황에서 팀을 맡아 클럽의 방향에 동참했고, 팀의 발전 과정을 추진하며 안정을 가져왔다. 그러나 지난 시즌의 마무리는 우리가 원했던 모습이 아니었고 이번 시즌 출발 역시 만족스럽지 못했다. 새로운 자극을 주는 것이 옳은 선택이라 판단했다. 헌신에 감사하며, 그의 앞날에 행운이 있기를 바란다"고 말했다.

분데스리가에서 역사가 깊은 팀인 묀헨글라트바흐는 2023~2024시즌부터 어려운 시기를 겪었다. 세오아네 감독 체제에서 부상자가 정말 많이 나와 가까스로 리그 잔류에 성공했다. 지난 시즌에는 나쁘지 않은 성적을 달리고 있었지만 후반기에 처참한 성적을 거두면서 리그 10위에 만족할 수밖에 없었다.
이번 시즌 리그 3경기에서 모두 패배하면서 묀헨글라트바흐는 리그 16위로 추락한 상태다. 지난 시즌 경기를 포함하면 10경기 동안 승리가 없다. 패배의 기운이 심각하게 짙어지자 묀헨글라트바흐 수뇌부는 결국 세오아네 감독의 경질을 발표한 것.

세오아네 감독의 뒤를 이을 정식 사령탑이 발표되지는 않았지만 한국 국가대표가 된 카스트로프의 입지에도 당연히 변화가 생길 것으로 보인다. 카스트로프가 지난 시즌 후반기에 무릎 인대 부분 파열이라는 큰 부상을 당했다는 걸 감안해도, 세오아네 감독은 카스트로프를 중용하지 않는 편이었다. 컵대회와 리그를 포함한 4경기에서 카스트로프의 출전시간은 겨우 30분 정도였다.

카스트로프가 이미 독일 분데스리가에서 충분히 통할 수 있는 재능이라는 걸 증명했는데도 불구하고, 출전 시간이 너무 적었다. 한국 국가대표팀에서도 선발로 나와서 이미 45분 이상을 소화할 수 있는 체력이라는 걸 증명했기에 더욱 아쉬운 대목이다.
감독 경질이라는 변수는 마냥 좋은 일이라고 볼 수는 없지만 새 감독이 임명된 후 카스트로프의 출전 시간이 늘어나면 당연히 선수에게도, 대한민국에도 좋은 일이다. 2003년생의 젊은 선수라 발전 가능성이 무궁무진하기 때문이다. 분데스리가에서 실력을 계속 성장시킨다면 당연히 홍명보호에도 좋은 영향을 줄 것이다.

한편 최근 독일 매체인 스포르트 빌트는 '월드컵의 꿈 대신 이제 묀헨글라트바흐에서 주전 자리를 잃을 수도 있다. 카스트로프는 A매치 기간 동안 세오아네 감독에게 자신을 어필할 좋은 기회를 놓쳤다. 샬케와의 친선 경기는 물론, 일요일 베르더 브레멘과의 경기에 출전할 수 있었을 수도 있다. 하지만 미국 원정에 따른 시차 적응으로 인해 카스트로프는 금요일까지 훈련에 복귀하지 못할 것으로 예상된다'며 악담을 퍼부어 논란이 되기도 했다. 이런 쓸데없는 악담이 사령탑에 변화가 생겼기 때문에 더욱 의미가 없어졌다.

