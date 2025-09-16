[공식] '폭군의 셰프'·임윤아, 막을 수가 없다..4주 연속 통합 화제…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '폭군의 셰프'와 임윤아가 4주 연속 화제성 1위를 달리고 있다.
특히 OTT 오리지널 신작인 넷플릭스의 '은중과 상연'과 디즈니+ '북극성'이 기록한 화제성 점수보다도 크게 앞서는 결과를 보여, 드라마의 현재 인기를 실감케했다.
4위와 5위에는 SBS '사마귀: 살인자의 외출'과 JTBC의 '마이유스'가 차지한 가운데 6위 자리에는 JTBC의 토일드라마 신작인 '백번의 추억'이 이름을 올렸다. 작품에 대하여 예따순(예쁘고 따뜻하고 순수한)하다는 넷티즌의 댓글이 올라오고 있다.
굿데이터코퍼레이션의 주간 화제성 펀덱스조사는 뉴스 기사, 네티즌 반응(Voice of Netizen), 동영상 콘텐츠(클립 및 숏폼), SNS 등 다양한 플랫폼에서 발생한 프로그램 관련 정보와 이용자 반응을 종합 분석해 이뤄진다. 아울러 프로그램과 무관한 콘텐츠, 또는 화제성 점수를 인위적으로 부풀리려는 어뷰징성 자료는 필터링 과정을 통해 제외된다. 굿데이터는 이러한 고도화된 필터링 시스템을 기반으로 97% 이상의 분석 정확도를 보장하고 있다.
주간 순위는 매주 화요일, 펀덱스(FUNdex) 공식 홈페이지를 통해 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com