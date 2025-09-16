스포츠조선

'13kg 감량' 라미란, 11자 복근까지 만들었다 "보여주고 싶어 노출증 생겨"

기사입력 2025-09-16 10:15


'13kg 감량' 라미란, 11자 복근까지 만들었다 "보여주고 싶어 노출…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '짠한형' 라미란이 다이어트 후 달라진 점들을 고백했다.

15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '라미란 이선빈 조아람 너희랑 술 안 먹어 '미란이 삐짐!''이라는 제목의 영상이 게재됐다.

신동엽은 지난 출연 때보다 살이 많이 빠진 라미란을 보고 깜짝 놀랐다. 신동엽은 "위고비야 뭐야?"라고 물었고 라미란은 "(다이어트에) 1년 걸렸다. 그때 나왔을 때보다 더 쪄서 몸이 힘들더라. 그래서 급하게 마음 먹지 말고 천천히 해야겠다 해서 1년 정도 (뺐다)"라고 밝혔다. 라미란은 1년간 13kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

이에 신동엽은 "급하게 뺀 사람들은 급하게 뺀 티가 나는데 너무 건강하고 팽팽하면서 반짝반짝 빛난다"고 감탄했고 이선빈은 "촬영하시면서도 식단을 계속 했다"고 라미란의 혹독한 관리를 언급했다.

신동엽은 "살 빠지니까 남편은 뭐라고 하냐"고 남편의 반응을 물었지만 라미란은 "아는가?"라고 너스레를 떨었다.


'13kg 감량' 라미란, 11자 복근까지 만들었다 "보여주고 싶어 노출…
그러면서 라미란은 "부작용이 있다. 너무 자신을 과신한다. 과한 자신감이 생겨서 노출증이 생긴다. 다이어트 하고 노출증이 생겨서 나이가 51살인데 크롭 입으려고 한다"며 "객관적으로 봤을 때는 그렇게 날씬한 게 아닌데 저는 이만큼 있다가 없어지니까 내가 되게 슬림해졌다고 생각한다"고 다이어트 부작용을 토로했다.

라미란은 "제작발표회하거나 이럴 때도 과감해진다. 노출증이 생긴다. 그래서 11자 복근을 보여주고 싶다"며 "자존감이 너무 높아졌다. 그래도 그런 부작용이라면 괜찮지 않을까"라고 밝혔다.

라미란은 다이어트 후 너무 만족스럽다며 "저는 건강해져서 너무 좋다. 만족한다. 지금은 허리도 안 아프다"며 "예전에는 서있으면 앉을 자리부터 찾았다. 어깨, 승모근 너무 아프고 어깨 결리고 그랬는데 지금은 훨씬 좋아졌다"고 밝혔다.


라미란의 다이어트 비결은 필라테스. 라미란은 "필라테스하는데 세게 안 한다. 계속 세게 못해서 꾸준히 할 수 있는 양과 강도로 한다. 언제 해도 무리가 안 되게"라며 "처음 갔을 때는 살이 쪄있으니까 레깅스 입고 가서 거울을 보는 게 너무 짜증이 나더라. 그래서 뭘 해도 안 봤는데 어느 정도 빠지고 나니까 레깅스를 입고 간다. 노출증이 있어서 그런다"고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com

