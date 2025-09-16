'달까지 가자' PD "코인 소재극, 사행성 걱정은 NO…인종차별 논란,…

|
[스포츠조선 정빛 기자] '달까지 가자' 제작진이 코인 소재극과 인종차별 논란 등에 입을 열었다.
무?d보다 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한다는 점이 관심사다. 오다영 PD는 "처음에는 타임슬립도 아니고, 거대한 사극도 아니고, 사이코패스나 살인마가 나오는 것도 아니고, 이렇게 작은 이야기를 어떻게 만들 수 있을까 고민했다"고 고백했다.
이어 원작과의 차별점으로 "캐릭터들의 말맛, 심리를 그대로 가져오려 했다. 말맛을 그대로 살리려 노력했고, 주인공 설정을 많이 바꾸지는 않았다. 다만 연령대를 다양하게 했다. 보통 또래 여성 3명이 친한 내용이 많은데, 어떻게 차별화를 둘까 고민하다 20대 30대 40대로 설정하게 됐다. 각각 가진 고민을 작품에 다양하게 녹여보자는 생각으로 각색을 했다"고 말했다.
또 "낯설지만 그만큼 행복한 곳으로 갈 수 있지 않을까, 행복하고자 하는 여성 직장인들의 소재일 뿐이다. 코인으로 대박이 나는 주제로 한 것이 아니다. 사행성을 생각할 수 있지만, 하나의 소재일 뿐 메인 주제가 아니다. 그런 우려가 나올 걸 알지만, 지켜보시면 걱정을 덜고 여성 직장인의 행복을 바라는, 현대적인 소재일 뿐이다"고 강조했다.
지난달 공개된 첫 티저는 인종차별 논란을 불러오기도 했다. 아라비아풍 의상을 입은 이선빈, 라미란, 조아람이 1980~90년대 '스크류바' 광고를 패러디하며 춤추는 장면이 담기자 중동 문화를 희화화했다는 지적이 제기된 것. 30여 년 전 광고를 재현한 의도였지만, 시대 변화 속 타 문화 존중이 부족했다는 비판이 쏟아졌고, 결국 MBC는 영상을 삭제하고 사과했다.
오 PD는 이와 관련 "당연히 부담이 있다"며 "저희가 섬세하게 작업했어야 했는데 그렇게 하지 못했던 것에 대해 반성의 태도를 보여야 하지 않을까 생각한다"며 "더이상 한국 드라마가 내수용이 아니라는 걸 제대로 깨달았다"고 말했다.
이어 "앞으로 다양한 부분에서 인지적 감수성을 섬세하게 기르고 다듬어야겠다고 생각했다"며 재차 사과했다.
MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 19일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com