스포츠조선

'달까지 가자' PD "코인 소재극, 사행성 걱정은 NO…인종차별 논란, 인지적 감수성 기르겠다"

기사입력 2025-09-16 12:22


'달까지 가자' PD "코인 소재극, 사행성 걱정은 NO…인종차별 논란,…
'달까지 가자' 조아람, 이선빈, 라미란(왼쪽부터). 사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] '달까지 가자' 제작진이 코인 소재극과 인종차별 논란 등에 입을 열었다.

'달까지 가자' 오다영 PD는 16일 서울 마포 상암MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자' 제작발표회에서 "코인 소재극이라 사행성 걱정은 덜어주시길"이라며 "인종차별 영상은 섬세하게 작업했어야 하는데 인지적 감수성 기르겠다"라고 했다.

'달까지 가자'는 월급 만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기다. 여기에 이선빈, 라미란, 조아람, 김영대의 신선한 조합이 기대감을 더한다. 기존 드라마에서 다루어지지 않은 참신한 소재와 공감을 자아내는 서사를 통해 안방극장에 색다른 재미를 선사할 전망이다.

무?d보다 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 한다는 점이 관심사다. 오다영 PD는 "처음에는 타임슬립도 아니고, 거대한 사극도 아니고, 사이코패스나 살인마가 나오는 것도 아니고, 이렇게 작은 이야기를 어떻게 만들 수 있을까 고민했다"고 고백했다.

이어 원작과의 차별점으로 "캐릭터들의 말맛, 심리를 그대로 가져오려 했다. 말맛을 그대로 살리려 노력했고, 주인공 설정을 많이 바꾸지는 않았다. 다만 연령대를 다양하게 했다. 보통 또래 여성 3명이 친한 내용이 많은데, 어떻게 차별화를 둘까 고민하다 20대 30대 40대로 설정하게 됐다. 각각 가진 고민을 작품에 다양하게 녹여보자는 생각으로 각색을 했다"고 말했다.

그런가 하면, '코인 투자'라는 소재를 활용한 것에 여러 이야기가 나온다. 오 PD는 "젊은 친구들이 직장 생활을 하는데, 그것만으로는 충분하지 않다고 말하지 않느냐. 세 역할을 비공채로 설정한 것도 마찬가지다. 이들이 따로 외딴섬처럼 하면서 의지하게 된다. 동기들끼리 끌어주는 거 없이, 승진을 보장받지 못하고 사는데, 어떻게 하면 잘 살고 행복할 수 있을까를 궁리하는 와중에 경제적 기반을 위해 코인을 하게 된다. 사실 시대적 배경을 현재로 안 하고 2017년에서 2018년으로 한 것이, 당시에는 코인이 지금처럼 대중화되지 않고, 낯설게 생각하던 시기"라고 설명했다.

또 "낯설지만 그만큼 행복한 곳으로 갈 수 있지 않을까, 행복하고자 하는 여성 직장인들의 소재일 뿐이다. 코인으로 대박이 나는 주제로 한 것이 아니다. 사행성을 생각할 수 있지만, 하나의 소재일 뿐 메인 주제가 아니다. 그런 우려가 나올 걸 알지만, 지켜보시면 걱정을 덜고 여성 직장인의 행복을 바라는, 현대적인 소재일 뿐이다"고 강조했다.

지난달 공개된 첫 티저는 인종차별 논란을 불러오기도 했다. 아라비아풍 의상을 입은 이선빈, 라미란, 조아람이 1980~90년대 '스크류바' 광고를 패러디하며 춤추는 장면이 담기자 중동 문화를 희화화했다는 지적이 제기된 것. 30여 년 전 광고를 재현한 의도였지만, 시대 변화 속 타 문화 존중이 부족했다는 비판이 쏟아졌고, 결국 MBC는 영상을 삭제하고 사과했다.


오 PD는 이와 관련 "당연히 부담이 있다"며 "저희가 섬세하게 작업했어야 했는데 그렇게 하지 못했던 것에 대해 반성의 태도를 보여야 하지 않을까 생각한다"며 "더이상 한국 드라마가 내수용이 아니라는 걸 제대로 깨달았다"고 말했다.

이어 "앞으로 다양한 부분에서 인지적 감수성을 섬세하게 기르고 다듬어야겠다고 생각했다"며 재차 사과했다.

MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 19일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택서 금품 훔친 30대, 징역 2년 억울했나…항소장 제출[SC이슈]

2.

김민교, 안타까운 가정사 고백 "병원장父, 사기로 스님돼...15년간 절연" ('4인용식탁') [SC리뷰]

3.

'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" ('돌싱포맨')

4.

'1900억 부정거래 의혹' 방시혁, 14시간 조사 후 묵묵부답 귀가[SC이슈]

5.

‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택서 금품 훔친 30대, 징역 2년 억울했나…항소장 제출[SC이슈]

2.

김민교, 안타까운 가정사 고백 "병원장父, 사기로 스님돼...15년간 절연" ('4인용식탁') [SC리뷰]

3.

'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" ('돌싱포맨')

4.

'1900억 부정거래 의혹' 방시혁, 14시간 조사 후 묵묵부답 귀가[SC이슈]

5.

‘언더피프틴’ 서혜진, 미성년 출연자에 피소…“동남아 활동 강요”

스포츠 많이본뉴스
1.

'케인 질투하겠다' 손흥민 찰칵 세리머니 따라한 부앙가, 꼭 안아준 SON…LA 손부듀오 케미 미쳤다

2.

'메시와 단 1점차' 손흥민 MLS 전체 2위, 뮐러-부스케츠보다 위…FC26 레이팅 발표

3.

韓 축구 최고의 소식, 2006년생 미친 유망주 탄생 '제2의 이강인 예고'..."시즌 최고 영입, 라리가 관심 폭발 예상"

4.

'1할타자' 2군행이 시즌 포기? → 김재환·정수빈 1군 제외, 어떻게 봐야할까

5.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.