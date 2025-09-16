우즈, 소속사에 아이유와 단둘..."예상치 못한 조언에 놀라" ('라스'…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 우즈가 출연해 군대에서 시작된 '드라우닝(Drowning)' 역주행 관련 비하인드를 털어 놓는다. 그는 세븐틴이 될 뻔했던 오디션 비화, 소속사 선배인 아이유와의 이야기 등 특별한 에피소드까지 공개해 기대를 높인다.
우즈는 올해 역주행 신화를 써 내려간 '드라우닝' 무대의 비하인드를 공개한다. 군 복무 시절 그가 '국군의 날' 행사에서 부른 '드라우닝' 무대가 1,900만 뷰를 돌파하며 전역 후까지 차트를 장악하고 있다. 우즈는 "군대에서 함께한 전우들의 응원 덕분에 역주행의 주인공이 됐다"라며 겸손한 모습을 보이고, 전역 이후에도 차트 상위권을 지키고 있어 '연간 차트 1위' 후보로 떠올라 감사한 마음을 드러낸다.
|
우즈는 '환승 연애'의 OST 가창을 제안받고 깊은 고민에 빠졌던 비하인드도 풀어낸다. 프로그램의 제목과 내용 때문에 부담이 컸지만, 결국 프로그램이 크게 화제 돼 이름을 알릴 수 있었다며 후일담을 전한다.
'라디오스타'에서 우즈가 들려줄 역주행 신화와 연예 활동 비하인드는 오는 17일 수요일 밤 10시 30분 방송을 통해 확인할 수 있다.