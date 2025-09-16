스포츠조선

엄지, 언제 이렇게 성숙해졌나…물오른 미모로 요염하게 셀카[SCin스타]

기사입력 2025-09-16 15:21


엄지, 언제 이렇게 성숙해졌나…물오른 미모로 요염하게 셀카[SCin스타]
사진 출처=엄지 계정

엄지, 언제 이렇게 성숙해졌나…물오른 미모로 요염하게 셀카[SCin스타]
사진 출처=엄지 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 비비지(VIVIZ) 멤버 엄지가 물오른 미모를 자랑했다.

엄지는 16일 자신의 인스타그램에 뛰는 모양의 이모티콘 세 개를 남기고, 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 엄지는 민소매 티셔츠를 입고 요염한 자세로 포즈를 취고 있다. 특히 내추럴한 분위기의 메이크업에 와인빛 헤어 컬러를 더해 청순하면서도 성숙한 매력이 눈길을 끈다. 아울러 날렵해진 턱선과 작아진 얼굴도 감탄을 자아내는 중이다.

엄지가 속한 비비지는 현재 '2025 월드 투어 <뉴 레거시>'로 전 세계 팬들과 만나고 있다.


엄지, 언제 이렇게 성숙해졌나…물오른 미모로 요염하게 셀카[SCin스타]
사진 출처=엄지 계정

엄지, 언제 이렇게 성숙해졌나…물오른 미모로 요염하게 셀카[SCin스타]
사진 출처=엄지 계정

엄지, 언제 이렇게 성숙해졌나…물오른 미모로 요염하게 셀카[SCin스타]
사진 출처=엄지 계정

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

3.

'명예의 전당' 故유상철 대신 트로피 받은 아들 "아버지 사랑해주신 분들과 나누는 상"[명예의 전당]

4.

컵대회 여자부, 외인 못 본다 왜? 베트남팀도 참가 불발

5.

케인이 누구죠? 손흥민 '환상 호흡' 새로운 파트너 MLS서 찾았다…LAFC 우승 핵심 듀오 주목→"SON 커리어 두번째 트로피 조준"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.