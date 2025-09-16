스포츠조선

김지석♥이주명, 하와이 목격담 이어 럽스타..1년 공개 열애 '이상 無'

기사입력 2025-09-16 23:48


김지석♥이주명, 하와이 목격담 이어 럽스타..1년 공개 열애 '이상 無'

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김지석과 이주명이 '럽스타'로 달달한 연애 근황을 전했다.

김지석은 최근 "참 더웠지만 값졌다. 여름"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 여행 중인 김지석이 이국적인 장소에서 민소매 차림으로 탄탄한 팔 근육을 뽐내며 건강미 넘치는 체격을 자랑하는 모습이 담겼다. 또한 외국의 한 식당에서 찍은 사진에서는 환한 미소를 지으며 훈훈한 비주얼을 과시했다.

이어 김지석과 공개 연애 중인 이주명도 16일 "여름 안녕. 우리 언제나 여행하는 마음으로 살기"라는 글과 함께 여행 사진을 공유했다.

사진 속 이주명은 하와이 와이키키 해변이 보이는 호텔 테라스에서 셀카를 찍거나, 현지 식당에서 와인잔을 들고 장난스러운 표정을 하는 등 여유로운 휴가 분위기를 전했다. 특히 이주명이 공개한 식당 사진은 김지석의 사진 속 장소와 동일해 두 사람의 '데이트 인증샷'이 됐다.


김지석♥이주명, 하와이 목격담 이어 럽스타..1년 공개 열애 '이상 無'
앞서 김지석과 이주명은 지난달 하와이에서 팔짱을 끼고 다정하게 데이트하는 모습이 포착돼 화제를 모은 바 있다. 이후 두 사람은 약 한 달 만에 나란히 하와이 여행 사진을 공개하며 다시 한번 핑크빛 애정을 뽐냈다.

한편 김지석과 이주명은 12살 나이 차이를 극복하고 지난해 8월 열애를 공식 인정했다. 이주명은 열애 공개 후 김지석의 소속사로 이적해 또 한 번 화제를 모으기도 했다.

지난 6월 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 김지석의 아버지가 아들의 연애를 언급해 화제가 되기도 했다.


당시 김지석 아버지는 "(아들 결혼에 대해) 마음을 접었는데 작년에 여자 친구가 생겼다고 했다. 언제 데리고 오나 했는데 인사를 시켜줬다"고 말했다.

이어 "아들의 여자 친구를 보니 신기했고 안심이 됐다. 어떻게든 잘해주고 싶은 마음이 들었다. 빨리 결혼했으면 좋겠는데 아들은 여자 친구가 배우로 이제 막 시작했으니, 결혼한다면 앞날을 막는 것 같다고 생각하더라. 여자 친구가 생겨 안심은 됐는데 손주를 언제 보려나 싶다"고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

2.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

3.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

4.

윤진이, 27개월 딸에 '명품 원피스'..남편은 "버버리·몽클레어 안돼" 단호

5.

“내년 3월 아들 만난다” ‘데블스 플랜’ 김동재, 결혼·임신 동시 발표[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

2.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

3.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

4.

윤진이, 27개월 딸에 '명품 원피스'..남편은 "버버리·몽클레어 안돼" 단호

5.

“내년 3월 아들 만난다” ‘데블스 플랜’ 김동재, 결혼·임신 동시 발표[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

2.

[포토] 미스코리아 유은서 '야구유니폼 입고 힘찬 시구'

3.

7월 이후 0.368 팀내 타율 1위를 벤치에 썩히다니... 염갈량의 결단은 전천후 내야수의 좌익수 선발 출전. "팀에 전력적 손실"[수원 코멘트]

4.

'국내 타자 1호' 나 한화 4번타자 노시환이야…생애 2번째 30홈런 달성[광주 레코드]

5.

'손흥민, 이건 못 해봤지?' 일본인 듀오, MLS 최초의 진기록 작성…요시다, SON과 득점 동률

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.