김지석♥이주명, 하와이 목격담 이어 럽스타..1년 공개 열애 '이상 無'

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김지석과 이주명이 '럽스타'로 달달한 연애 근황을 전했다.
이어 김지석과 공개 연애 중인 이주명도 16일 "여름 안녕. 우리 언제나 여행하는 마음으로 살기"라는 글과 함께 여행 사진을 공유했다.
사진 속 이주명은 하와이 와이키키 해변이 보이는 호텔 테라스에서 셀카를 찍거나, 현지 식당에서 와인잔을 들고 장난스러운 표정을 하는 등 여유로운 휴가 분위기를 전했다. 특히 이주명이 공개한 식당 사진은 김지석의 사진 속 장소와 동일해 두 사람의 '데이트 인증샷'이 됐다.
한편 김지석과 이주명은 12살 나이 차이를 극복하고 지난해 8월 열애를 공식 인정했다. 이주명은 열애 공개 후 김지석의 소속사로 이적해 또 한 번 화제를 모으기도 했다.
지난 6월 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 김지석의 아버지가 아들의 연애를 언급해 화제가 되기도 했다.
당시 김지석 아버지는 "(아들 결혼에 대해) 마음을 접었는데 작년에 여자 친구가 생겼다고 했다. 언제 데리고 오나 했는데 인사를 시켜줬다"고 말했다.
이어 "아들의 여자 친구를 보니 신기했고 안심이 됐다. 어떻게든 잘해주고 싶은 마음이 들었다. 빨리 결혼했으면 좋겠는데 아들은 여자 친구가 배우로 이제 막 시작했으니, 결혼한다면 앞날을 막는 것 같다고 생각하더라. 여자 친구가 생겨 안심은 됐는데 손주를 언제 보려나 싶다"고 전했다.