송은이 "치매 진단받은母, 직접 시신기증 신청 하더라"…담담한 고백에 '…

[스포츠조선 고재완 기자] "치매 진단받은 어머니, 직접 시신 기증 신청 하시더라."
송은이는 "저희 어머니가 직접 병원에 가서 시신 기증 신청을 하셨다. 친구분과 함께 신청서를 작성하고 와서는 '나 신청했으니 너희도 동의해'라고 말씀하시더라. 처음엔 이상하게 느껴졌지만 어머니 뜻이 분명하셔서 결국 동의했다"고 전했다. 송은이의 어머니는 연구용 해부 시신(카데바) 기증을 신청한 것으로 알려졌다.
이에 유 교수는 "서울대로 했으면 더 좋았을 텐데"라며 농담 섞인 아쉬움을 드러냈고, 송은이는 "연세대가 집에서 가까워서 그쪽으로 하셨다"며 웃음을 자아냈다.
유 교수는 또 "사전 연명의료의향서를 추천한다. 사랑하는 가족이 대신 결정을 내려야 하는 순간은 큰 짐이 된다. 인공호흡기·수혈 같은 연명치료 항목을 스스로 결정해두는 것이 중요하다"고 조언하며 "죽음을 준비한다는 게 불편할 수 있지만, 최소한 본인이 원치 않는 연명치료를 피할 수 있고, 가족에게도 큰 부담을 덜어준다. 보건소에서 신청 가능하며 언제든 취소도 가능하다"고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com