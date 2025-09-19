스포츠조선

‘4살 연하♥’ 서동주, 재혼 3개월 만에 난임 치료 시작 "절망감 뼈저리게 아파"

기사입력 2025-09-19 07:12


‘4살 연하♥’ 서동주, 재혼 3개월 만에 난임 치료 시작 "절망감 뼈저…



[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서동주가 재혼 후 난임으로 인해 계속되는 시험관 시술에 도전하며 솔직한 심경을 전했다.

18일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '난임 브이로그 오지 않는 아기를 기다리며 가족들과 함께 보낸 여름의 끝자락'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 서동주는 "사실 오늘 오전에 난자 채취 시술을 하고 왔다"라고 밝혔다.

그는 "그래서 지금 생얼이고 피곤해보이죠'라며 한숨을 쉬었다. 이어 "굉장히 힘든 시간을 보낸다고 해야 하나? 난자 채취하는 거 요즘 방송에 많이 나오지만 아주 쉬운 일만은 아니다. 마음을 잘 다스리면서 하고 있다"라고 담담하게 이야기 했다.

서동주는 "사실 주사 맞는 건 하나도 안 아프다. 아프죠, 아프긴 한데 그거에 비하면 실망감이나 절망감을 느끼는 게 훨씬 더 아프다. 요즘엔 그걸 더 뼈저리게 느끼는 시간이다"라며 속상해 했다.

이어 "오늘 굉장히 걱정을 했다. 왜냐하면 저는 난포도 몇 개 없고 난소 나이도 많은 편이라서 예전에 했을 때 난자 채취가 안 된 적도 있었다. 아니면 하나가 된 적도 많았어서 '이번에는 어떻게
‘4살 연하♥’ 서동주, 재혼 3개월 만에 난임 치료 시작 "절망감 뼈저…
되려나?' 걱정을 했는데 다행히 난포가 잘 커서 두 개 채취했다"라며 가슴을 쓸어내렸다.

그는 "근데 이게 채취에서 끝나는 게 아니다. 수정이 되어야 하고, 배아가 돼야 하고, 통배가 되는 길은 멀고도 험하다. 그러면 다음 달에 또 해야 한다. 다음주부터 또 약을 먹어야 한다. 이 시기가 힘들지만 소중한 시간인 것도 같아 잘 지내고 있다"라 밝혔다.

서동주는 "원래 제가 성격이 급한데 그걸 억누르면서 남편이 일하는 걸 그냥 지켜보고 있다"며 너스레를 떨었다.


그러면서도 고생하는 남편을 보며 미안한 서동주는 "배가 너무 당겨서 못한다"라 한탄했다.

서동주는 남편과 반려견 수영장을 만들어주기로 했다. 다소 늦어진 수영장이지만 서동주는 "겨울에 뜨끈한 물으 받아두면 되지"라며 긍적적으로 생각하기로 했다.

한편 故 서세원과 서정희의 딸 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다.

이후 활발한 방송활동을 해온 서동주는 지난 6월 29일, 경기 성남시 모처에서 4세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.

재혼을 준비하며 서동주는 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억에 낙찰 받았다. 해당 지역은 재개발 지역으로 선정되어 겹경사를 맞았다.

다.shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥결혼 2주만에 기쁜 소식.."'2억 종국' 교수님이 인정해줬다" (옥문아들)

2.

성시경, 11년간 1인 기획사 불법 운영 사과.."탈세 목적은 아냐, 인지 못했다"[전문]

3.

송일국 "판사 ♥아내와 2년째 각집살이...내가 삼둥이 육아 전담 케어" ('각집부부')

4.

김남주, 4만8천원 루이비통 만두에 "이건 예술, 환상적이다"(안목의여왕)

5.

한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라" ('자유부인 한가인')

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥결혼 2주만에 기쁜 소식.."'2억 종국' 교수님이 인정해줬다" (옥문아들)

2.

성시경, 11년간 1인 기획사 불법 운영 사과.."탈세 목적은 아냐, 인지 못했다"[전문]

3.

송일국 "판사 ♥아내와 2년째 각집살이...내가 삼둥이 육아 전담 케어" ('각집부부')

4.

김남주, 4만8천원 루이비통 만두에 "이건 예술, 환상적이다"(안목의여왕)

5.

한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라" ('자유부인 한가인')

스포츠 많이본뉴스
1.

'아까는 미안했어' 후라도가 김지찬 머리 쓰다듬은 이유[창원 현장]

2.

'논란의 한준수 눈물' 왜 이범호는 자꾸 분노하나, KIA 수습 안 된다…"이런 경기, 플레이 용납할 수 없다"

3.

"충격!" 日 '15→17위→19위' 또또 추락 '4개월 만에 4계단 급락…월드컵 포트2 위험' 걱정

4.

디아즈, 48호포 터졌다...나바로와 어깨 나란히, 1개만 더 치면 KBO 새 역사 쓴다 [창원 현장]

5.

'이럴수가' 24억 투자 이렇게 끝날 줄이야, KIA 재계약 고민할까…"팀을 위해 던져준 선수"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.