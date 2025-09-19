박태환, 고3 때 10억대 '잠실 아파트' 내돈내산…"그때 사길 잘 했다…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 전 수영선수 출신 방송인 박태환이 고등학교 3학년 때 부모님께 집을 장만해드렸다고 밝혔다.
박태환은 "2007년 고3 때 이사 와서 부모님과 살던 곳"이라며 "본가 오면 그때 (집을) 사길 잘했다는 생각이 든다, 부모님 집은 제가 해드렸다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.
붐은 "진정한 영앤리치 아니냐"라고 깜짝 놀라는 모습을 보였다.
붐은 "뉴스를 보니까 20개 정도 거절을 했다고 하더라. 그럼 저 아파트 3채인데"라고 말했고, 박태환 역시 "왜 그런 거야"라고 말해 웃음을 자아냈다.
드디어 박태환 본가가 공개됐고, 집 안 곳곳에는 박태환의 사진으로 도배가 되어 있어 눈길을 끌었다.
박태환 역시 "내 사진 왜 이렇게 많아"라고 놀라며 "뭔가 집에 나 밖에 없는 거 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
또 박태환의 본가에는 올림핑, 아시아게임 등 어린시절부터 딴 엄청난 메달이 공개돼 모두를 놀라게 만들었다.
박태환은 어머니가 오시기 전 누가봐도 3인분이 넘어 보이는 간식을 꺼내 또 한번 모두를 놀라게 만들었다.
박태환은 햄버거를 꺼내며 "탄탄지가 잘 되어 있는 음식이다"라며 성수도 햄버거 맛집에서 구매해 온 햄버거를 먹기 시작했고, 텀블러에 받아온 밀크셰이크까지 먹기 시작했다.
이후 박태환은 무려 3개의 햄버거와 고구마튀김, 그리고 아이스크림까지 먹어 치웠고 이 모습을 영상으로 보던 김재중은 "칼로리 돼지네"라고 감탄해 웃음을 자아냈다.
