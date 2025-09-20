박나래, 돌아가신 조부모 빈 집서 주저앉아 오열 "괴롭고 힘들어" ('나…

이게은 기자
기사입력 2025-09-20 05:30
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김건모, 2019년 논란 후 첫 근황 포착.."웃는 모습 정말 멋져"
김정민,日 국대 선택한 '이중국적' 子에 "어린 나이에 쉽지 않아, 상처 씻어내길"
민폐·유난 결혼 논란 김종국에 유재석도 작심발언 "하객 입단속 처음"('런닝맨')
장윤정, 4년 잠적한 카피추에 곡 선물.."잊혀진 줄 알았는데, 정말 귀인"(도장TV)[종합]
신애라♥ 울렸다..차인표, 작가 데뷔 16년 만에 기쁜 소식 "분에 넘쳐"
홍명보호, '한글 이름 마킹' 유니폼 입고 브라질전 치른다
포수 없어 죽겠는데, 김태형 극찬 대형 신인 뭐하나 했더니...불의의 무릎 부상으로 쉬었다 [창원 현장]
'6G-21타수 무안타' 최악 슬럼프가 하필 지금, 이정후와 SF 갈 길을 잃다...LAD 오타니 2루타 두방 폭발
DH 치른 KT 휴식 얻을까…비 쏟아지는 수원 한화-KT 개시 물음표→취소 시 추후 편성
벨링엄? 굳이 왜 영입해, 키우면 되는데..."토트넘엔 주드가 있다", 손흥민 졸졸 따라다니던 유망주→'차기 월클' 평가까지