'슈퍼스타' 손흥민도 감당 어려운 '자연재해급' 조편성...'메시-홀란'…

[스포츠조선 이현석 기자]대한민국이 사상 첫 월드컵 2포트에 나설 수도 있으나, 그럼에도 험난한 여정임은 여전하다.
높은 포트에 배정되는 것은 그만큼 같은 포트 내의 강팀들을 만날 수 없다는 것이기에 희소식이 될 수 있는 것은 분명하다. 한국으로서는 우위를 점한다고 할 수는 없으나 비교적 경쟁이 수월한 미국, 캐다나 등을 1포트에서 만나고, 3, 4포트에서 대륙별 약체들이 포함된 조가 편성될 수 있다는 기대감도 적지 않다. 슬로바키아, 튀니지, 뉴질랜드 등 전력 차이가 크지 않은 국가들과 조별리그 통과에 비교적 힘을 아낄 수도 있다.
만약 유럽 플레이오프를 통과한 국가와 한 조가 된다면, 디펜딩 챔피언 아르헨티나, 한국, 노르웨이, 이탈리아와 한 조에 묶이는 최악의 상황까지도 배제할 수는 없다. 한국 대표팀에도 손흥민이 있지만, 리오넬 메시, 엘링 홀란을 막아야 하고, 이탈리아의 빗장 수비와 잔루이지 돈나룸마를 뚤어야 하는 상황은 상상만으로도 숨이 막힌다.
다행히 한국은 이런 상황까지 고려하며, 본격적인 월드컵 준비에 돌입한 지난 9월부터 강팀들을 상대할 스리백 전술 등 다양한 방안을 고려 중이다. 홍명보호의 준비는 최고의 조 추첨부터, 최악의 추첨까지 모두 대비하는 과정으로 흘러가고 있다. 사상 첫 2포트도 쉬운 길은 아니다. 그럼에도 월드컵으로 향하는 홍명보호는 최선의 결과를 위해 좋은 순위를 유지하며 기반을 닦았다. 노력이 조 추첨에서의 좋은 결과로 이어질지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com