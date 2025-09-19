'LA 언론도 경악' 손흥민이랑 뛰니까 진짜 다르네...'흥부 듀오' 파…

스포츠조선

'LA 언론도 경악' 손흥민이랑 뛰니까 진짜 다르네...'흥부 듀오' 파트너, SON과 함께 'LA FC 대기록' 경신→한 골 더 넣으면 'MLS 신기록'

기사입력 2025-09-19 13:39


사진=손흥민 SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]로스앤젤레스를 경악시킨 미국 메이저리그사커(MLS) 최강의 듀오가 등장했다. 파트너 기록부터 남다르다.

미국의 LA데일리뉴스는 18일(한국시각) '손흥민이 해트트릭을 달성했고, 데니스 부앙가는 원정 승리와 함께 신기록을 수립했다'라고 보도했다.

LA FC는 18일 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 순연 경기에서 4대1로 승리했다. 손흥민이 MLS 데뷔 후 최고의 활약을 펼친 경기였다. 지난 2023년 9월 이후 2년 만에 해트트릭을 터트리며 팀 승리를 이끌었다. 손흥민은 전반 3분 만에 선제골을 터트리며 이미 조짐을 보였던 손흥민은 전반 17분과 후반 37분 각각 득점을 추가하며 해트트릭을 완성했다.


손흥민과 함께 팀 공격을 이끌며 해트트릭 완성을 도와준 동료는 바로 '흥부 듀오' 데니스 부앙가였다. 부앙가는 이날 경기 손흥민의 마지막 득점을 도왔다. 후반 37분 역습 상황에서 부앙가는 좋은 기회를 잡았다. 공격수로서 직접 마무리할 수도 있는 찬스였다. 하지만 부앙가는 뛰어 들어가는 손흥민에게 집중했다. 침착하게 골키퍼와 수비 사이로 공을 전달했고, 손흥민은 밀어넣으며 MLS 통산 첫 해트트릭의 기쁨을 누렸다.

부앙가는 올 시즌 MLS 최고의 득점원 중 한 명으로 꼽힌다. 리그 19골로 샌 서리지(21골), 리오넬 메시(20골)에 이은 득점 3위다. 올 시즌 득점왕까지 노릴 수 있는 페이스를 보여주고 있다. 특히 손흥민 합류가 결정적이었다. 흥부 듀오 결성 이후 날개를 폈다. 손흥민이 출전한 6경기에서 부앙가는 무려 6골을 넣었다. 직전 새너제이 어스퀘이크와의 리그 경기에서는 부앙가가 해트트릭을 기록했고, 이번 솔트레이크전에서는 손흥민이 해트트릭을 완성하며 두 선수는 두 경기 연속 해트트릭을 합작했다. MLS 사무국 또한 '부앙가는 LA에서 손흥민의 든든한 러닝메이트로 자리 잡았다'라며 손흥민의 파트너로서 부앙가를 인정했다.

손흥민은 "MLS에서 처음으로 해트트릭을 기록해 놀랐다. 매우 행복하다. LAFC 모두에게 감사하다. 첫 번째 득점을 도운 틸만, 두 번째 득점을 도운 홀링스헤드, 세 번째 득점 부앙가에게도 고마움을 전한다. 수비수들도 제 역할을 다해줬다. 결론적으로 승점 3점을 획득할 수 있어 매우 좋다"라며 부앙가를 칭찬했다. 부앙가 또한 "호흡이 잘 맞고 서로 보완된다"며 "손흥민이 팀에 있어서 공간이나, 여려 면에서 많은 가능성을 열어준다"고 화답했다.


부앙가는 대기록도 작성했다. 쐐기 골을 터뜨린 부앙가는 LAFC에서 통산 94골을 기록해 멕시코 국적의 카를로스 벨라와 함께 팀 역사상 가장 많은 골을 넣은 선수로 이름을 올렸다. LA데일리뉴스는 'LA FC의 새로운 원투 펀치는 상대팀을 어리둥절하고, 혼란스럽게 만든다. 손흥민은 해트트릭을 달성했고, 부앙가는 구단 역대 최다 득점자가 됐다'고 했다.

부앙가는 한 골만 추가하면 LA FC와 MLS 역사에 동시에 이름을 남기게 된다. LA FC 역대 최다 득점자 단독 1위에 올라서며, MLS 최초로 3시즌 연속 두 자릿수 득점을 기록한 최초의 선수가 된다. 손흥민과 함께 MLS 역대 최강의 듀오가 미국을 흔들고 있다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

