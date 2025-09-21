"열심 안 한다고"…이선빈, 공모전 비리에 폭발→김영대 '통쾌' 박치기 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이선빈이 참아왔던 속마음을 폭발했다.
지송은 같은 팀 조수진(오승아)의 얄미운 계략에 휘말려, 신상 구두 굽이 부러지는 수난을 겪어야 했다. 퇴근길, 부들부들 떨리는 손으로 지송이 탄 카트를 붙든 은상은 "내가 못 볼 것 같아. 너희 쓰러지는 거. 이렇게 살다간 이런 꼴밖에 더 나냐? 무너지는 것밖엔 우리 인생에 다른 얘기 더 남았냐고. 뻔히 알면서 모른 척 못 해. 그렇게 못 둬. 너희들"이라며 동생들을 향한 진심을 꺼내놓았다.
사내 평가에서 연이어 좌절을 겪었던 다해에게 드디어 승진의 기회가 찾아왔다. 어린이날 프로모션 기획안 공모에서 다해와 정다희(홍승희)가 최종 후보로 나란히 이름을 올린 것. 지난 3년간 번번이 탈락의 쓴맛을 봤던 다해는 "쥐구멍에도 해 뜰 날 있다더니. 좋아. 가즈아! 정다해, 승진 가즈아!"라며 사기를 풀충전했다. 여기에 직장 내 전설로 통하는 함박사가 이번 기획안 심사를 맡게 되면서, 사내 분위기도 한층 뜨겁게 달아올랐다.
이어 공모전이 사실상 공채 직원을 위한 '짜여진 판'이었다는 이야기를 듣게 된 다해는 "매일매일 추락하는 마음으로 버텨온 직장에서의 3년. 나의 열심은 결국 열등이 되고 말았다"라는 자조와 함께 정처 없이 거리를 달렸다.
모든 게 무너진 듯했던 다해의 일상에도 작은 반등의 신호가 찾아왔다. 은상의 권유로 무심코 올라탄 코인 열차가 기적처럼 'J커브'를 그리며 상승한 것. 수익은 고작 오백 원이었지만, 다해는 그 돈으로 떡볶이를 사 먹으며 모처럼의 웃음을 되찾았다.
2회의 엔딩은 다해와 함박사의 예상치 못한 '이마 박치기'로 마무리됐다. 회식 자리에서 다해가 부른 노래가 마음에 걸렸던 듯, 함박사는 취한 다해를 붙잡고 그 노래를 어떻게 아는지 물었다. 그러자 다해는 "이제 제 취향까지 심사하시려는 거예요?"라며 울컥했다. 함박사가 "다음번에 더 열심히 하시고"라고 말을 잇자, '열심'이라는 단어에 제대로 긁힌 다해는 "열심 안 한다고"를 외치며 그의 이마를 들이받았다. 참았던 속마음을 날려버린 다해의 사이다 한 방은 보는 시청자마저 속이 뻥 뚫리게 만들었다. 예고 없이 터진 충돌은 두 사람의 관계에 어떤 변화를 불러올지, 다음 이야기에 궁금증을 더한다.
현실감 넘치는 무난이들의 짠내 에피소드는 시청자들의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 그 속에서 더욱 끈끈해지는 세 여자의 연대가 보는 이들의 마음마저 따뜻하게 데웠다. 웃픈 현실을 반영한 말맛 나는 대사는 때론 웃음을, 때론 울림을 안겼다. 그래서 더 마음이 가는 무난이들의 이야기에 관심이 쏠리고 있다.
