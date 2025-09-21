스포츠조선

'폭군의 셰프' 15.4% 대박 속 역사 논란…원작자 "국조오례의 근거" 반박

기사입력 2025-09-21 11:08


'폭군의 셰프' 15.4% 대박 속 역사 논란…원작자 "국조오례의 근거"…

'폭군의 셰프' 15.4% 대박 속 역사 논란…원작자 "국조오례의 근거"…

[스포츠조선 김준석 기자] tvN 드라마 '폭군의 셰프'의 원작 웹소설 '연산군의 셰프로 살아남기'의 박국재 작가가 최근 불거진 역사 왜곡 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.

박 작가는 19일 개인 SNS에 관련 기사 제목과 함께 "드라마 속 장면은 '국조오례의'를 근거로 한 것"이라며 해명 글을 올렸다.

앞서 방송에서는 조선의 왕 연희군과 명나라 사신이 나란히 앉아 경합을 지켜보고, 왕이 사신에게 고개를 숙여 인사하는 장면이 전파를 탔다.

이를 두고 시청자들 사이에서는 "사신이 왕과 같은 높이에 앉는 것은 역사 왜곡"이라는 지적이 제기됐다.

이에 대해 박 작가는 "1474년 간행된 국가 공인 예법서 국조오례의에는 외국 사신 접대법이 자세히 나와 있다"며 "연회는 사신이 머무는 태평관에서 열리고, 사신은 동쪽 벽에, 왕은 서쪽 벽에 위치하게 되어 있다. 즉, 양측은 같은 높이에서 마주 앉는 구조"라고 설명했다.

또 그는 "유교 예법상 동쪽이 서쪽보다 상석이므로 오히려 사신의 자리가 더 높게 평가될 수 있다"며 "왕이 사신에게 먼저 읍(인사)하고 사신이 답하는 것도 명나라 사신이 황제의 대리인이었기 때문"이라고 덧붙였다.

박 작가는 "국조오례의는 작중 시기로부터 불과 30년 전에 편찬된 공식 예법서"라며 "당시 외교 관례를 그대로 따른 고증"이라고 강조했다.

한편 '폭군의 셰프'는 현대의 셰프가 타임슬립해 조선시대 폭군 왕을 요리로 사로잡는 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디다.


배우 임윤아와 이채민이 주연을 맡았으며, 지난달 23일 첫 방송 이후 최고 시청률 15.4%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 화제를 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 송승헌, 모친상에 깊은 슬픔..빈소 오늘(21일) 차려져

2.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

3.

기안84, 러닝 부작용 탓 급격히 노화..달라진 얼굴에 "깜짝 놀라"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

연예 많이본뉴스
1.

배우 송승헌, 모친상에 깊은 슬픔..빈소 오늘(21일) 차려져

2.

김혜선, 안타까운 수술 소식 전했다 "♥독일인 남편, 절대 안 된다고 뜯어말려"

3.

기안84, 러닝 부작용 탓 급격히 노화..달라진 얼굴에 "깜짝 놀라"

4.

'파격노출' 김유정, 김도훈과 열애설 즉각 부인 "베트남 여행은 단체MT"[종합]

5.

윤은혜, 베복 왕따설 불거진 진짜 이유 "가수 이미지 지우려 노력, 창피했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

헤드샷 맞고도 상대 루키에게 미소→도루 성공→득점까지...'배려+투혼' 모두 보여준 황성빈[부산 현장]

2.

'韓 레전드' 손흥민, 이미 이런 미래 예견했나...'홍명보호도 예외 아니다' 월드컵 최대 변수 등장 "최악의 조건, 미리 적응해야"

3.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민 없이 '첫 승' 너무 어렵다…포스테코글루 무승부, '치명적 실수' 진첸코 최악 평가

4.

"아직 안 끝났습니다"…28G 만에 첫 패전, '에이스'는 최종 목표를 잊지 않았다

5.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.