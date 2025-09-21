'폭군의 셰프' 15.4% 대박 속 역사 논란…원작자 "국조오례의 근거"…

|
[스포츠조선 김준석 기자] tvN 드라마 '폭군의 셰프'의 원작 웹소설 '연산군의 셰프로 살아남기'의 박국재 작가가 최근 불거진 역사 왜곡 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.
이를 두고 시청자들 사이에서는 "사신이 왕과 같은 높이에 앉는 것은 역사 왜곡"이라는 지적이 제기됐다.
이에 대해 박 작가는 "1474년 간행된 국가 공인 예법서 국조오례의에는 외국 사신 접대법이 자세히 나와 있다"며 "연회는 사신이 머무는 태평관에서 열리고, 사신은 동쪽 벽에, 왕은 서쪽 벽에 위치하게 되어 있다. 즉, 양측은 같은 높이에서 마주 앉는 구조"라고 설명했다.
박 작가는 "국조오례의는 작중 시기로부터 불과 30년 전에 편찬된 공식 예법서"라며 "당시 외교 관례를 그대로 따른 고증"이라고 강조했다.
한편 '폭군의 셰프'는 현대의 셰프가 타임슬립해 조선시대 폭군 왕을 요리로 사로잡는 이야기를 그린 판타지 로맨틱 코미디다.
배우 임윤아와 이채민이 주연을 맡았으며, 지난달 23일 첫 방송 이후 최고 시청률 15.4%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 화제를 모으고 있다.
