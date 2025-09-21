[종합] 전현무, 최면 상태에서 "마음에 드는 女 있어…올해 연예대상 주…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 전현무가 최면 상태에서 스스럼없이 질문에 대답해 눈길을 끌었다.
최면상태에서 전현무는 "주변에 마음이 가는 여성분이 있냐"는 질문에 "그렇다"고 답했다. 하지만 "지금 여자친구가 있냐"는 질문에는 답하지 않았다.최현우는 "방어 기제로 거기까진 얘길 안 하더라. 자기한테 불리하다 싶은 건 입을 닫는다"라며 "내가 문제가 있다고 생각하는 건 허용하지 않아서 바로 깬다. 많은 분들이 영화, 드라마에서 사람을 조종하는 게 나와서 그렇다고 생각하는데, 그럴 수 없다"라고 설명했다.
전현무는 최현우에게 "똑똑하다"라고 대답한 후 "여자가 많고"라고 말해 웃음을 안겼다.
이어 "이영자를 보면 어떤 마음이 드냐"는 질문에는 "무서워요"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이제 이영자가 되어서 자신을 바라보는 전현무는 "미친 X"이라고 지적하기도 했다.
"연예대상은 누가 받을 것 같냐"는 질문에 "저요"라고 스스럼없이 대답했고, 스튜디오의 본인에게 "미쳤구나"라는 반응을 얻기도 했다.
최면을 마친 최현우는 "형은 최면 걸리기 쉬운 인간이다"말하자 전현무는 "거짓말. 나 잤다니까"라고 주장했다. 하지만 최현우는 "한 시간 동안 내내 대답했다"라고 했고, 전현무는 "한 시간을 했어"라고 되물었다. 또 최현우가 "마음에 드는 여자가 누구야"라고 묻자 전현무는 "마음에 드는 여자를 얘기했어?"라고 화들짝 놀라 웃음을 샀다.
전현무의 최면을 마친 뒤 충격의 연속이었던 최현우의 '아판타시아' 공연 실황이 공개됐다. 최현우는 관객 중에서 무작위로 두 사람을 뽑아 한 몸처럼 행동하는 텔레파시 마술을 시작하는가 하면 모든 관객 대상으로 단체 최면도 시도했다. 이 과정에서 전현무는 모두의 무의식을 연결하는 안테나 역할을 맡았다. 최현우는 1차 최면에 걸린 사람들을 무대 위로 불러들였고 "슬립"이라는 말과 함께 터치로 이들을 깊은 최면에 빠트리며 스튜디오를 경악하게 했다.
뿐만 아니라, 최현우는 30년 경력을 자랑하는 압도적인 타로 실력도 뽐냈다. 그는 이번에도 무작위로 뽑힌 사람들의 결혼 날짜, 직업, 프러포즈 노래 등 본인이 아니면 절대 알 수 없는 정보들을 정확히 맞추며 소름을 유발했다. 보고도 믿기지 않는 '대마법사' 최현우의 공연은 관객들의 기립박수를 받으며 성공적으로 마무리됐다.
그런가 하면 이도의 강의 맞춤 패션이 시선을 사로잡았다. 이도는 상반신만 나오는 인터넷 강의 특성을 고려해 상의는 원피스를, 하의는 트레이닝 복 바지를 입고 샵으로 향했다. "직접 운전하면 지리와 관련된 일을 못 하게 되니까 항상 대중교통을 이용한다"라는 신용정 조교 겸 매니저의 말처럼 이도는 지하철 안에서도 노트북으로 학생들의 Q&A에 답변하며 업무에 몰두했다. 메이크업을 받는 도중에도 그녀는 강남이 신도시였고 사람을 모으기 위해 명문고등학교를 이동시켰던 일화 등 보는 이들을 빠져들게 하는 뛰어난 강의력을 선보였다.
강의 시작 전, 이도는 매니저와 완벽한 호흡을 자랑하며 만반의 준비를 마쳤고 6시간에 걸쳐 한국지리, 세계지리, 통합사회 총 3과목 해설을 완벽하게 해내는 프로페셔널함을 뽐냈다. 다음 날 이도와 매니저는 문제에 사용할 사진을 찍기 위해 함께 답사를 떠났다. 이들은 서울 전경이 한눈에 보이는 장소와 두 번의 재개발이 이루어진 수성동 계곡 등 다양한 장소의 풍경을 카메라에 담았다. 마지막 코스로 인왕산 선바위의 대왕 타포니까지 사진을 찍은 후 수능을 앞둔 수험생들을 위해 기도하는 모습으로 훈훈함을 더했다.
