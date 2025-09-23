스포츠조선

심수창, 7년만의 이혼사유 입 열었다 "결혼은 미친짓"[SC이슈]

기사입력 2025-09-23 08:25


[스포츠조선 백지은 기자] 야구선수 출신 심수창이 이혼 사유를 공개했다.

22일 KBS 스포츠 유튜브 채널에는 '최강야구 첫 방송 전에 불꽃 같은 기자회견(?) [수근수근 최근야구] Ep.23'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 심수창은 2026 KBO 신인 드래프트와 관련한 이야기를 나눴다. 그는 드래프트 전체 1순위 지명을 받은 박선민의 아들, 이종범 이정후 부자에 대한 이야기가 나오자 "나도 빨리 애를 낳을걸"이라고 말해 눈길을 끌었다.

이에 패널들은 "애를 낳기 전해 해야할 것들이 있지 않나", "마음 잘 추스르고 있냐", "기사 보고 깜짝 놀랐다. 이게(이혼 기사) 왜 지금 (나왔나)"라는 등 질문을 쏟아냈다.

심수창은 "괜찮다. 나도 깜짝 놀랐다. 내가 인터뷰를 한 것도 아닌데 많은 분들이 연락이 왔다. 전화를 한통도 안 받았다"고 말했다. 또 "결혼은 미친 짓이야"라며 노래를 흥얼거리기도 했다.


그러면서도 심수창은 "만약 새로운 사람을 만나 아들을 낳게 되면 야구를 시킬 거냐"는 질문에는 "무조건 시켜야 한다. 축구 시킬 거다. 프리미어 리그 가야지 메이저 리그는 안된다"고 답해 눈길을 끌었다.

지난 9일 심수창이 결혼 7년 만에 이혼한 사실이 알려졌다. 심수창은 2018년 12월 주얼리 사업가 박 모씨와 결혼했으며 두 사람 사이에 자녀는 없다. 양측 모두 귀책사유는 없었으며, 원만한 합의 끝에 이혼한 것으로 전해졌다.

심수창은 KBO리그 LG트윈스 출신 투수로 2020년부터 MBC 스포츠 플러스 야구 해설위원으로 활동했다. 그는 배우 송승헌을 닮은 외모로 '심승헌'이란 애칭을 얻기도 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

