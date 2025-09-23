이재욱, 첫 1인 2역 연기…최성은의 진짜 입맞춤 상대는 누구? ('마지…

스포츠조선

이재욱, 첫 1인 2역 연기…최성은의 진짜 입맞춤 상대는 누구? ('마지막 썸머')

기사입력 2025-09-23 08:33


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 쌍둥이 형제 이재욱이 최성은을 두고 삼각관계를 형성한다.

오는 11월 1일 첫 방송 예정인 KBS2 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(극본 전유리, 연출 민연홍)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다. 이재욱(백도하, 백도영 역)과 최성은(송하경 역)의 지난 여름날이 담긴 2차 티저 영상이 공개됐다.

공개된 2차 티저 영상은 풋풋했던 백도하(이재욱)와 송하경(최성은)의 과거 모습으로 시작된다. 여름방학 동안만 한국에서 지내는 도하는 "내가 여름만큼은 너 1번 해줄게"라는 하경의 말에 부드러운 미소를 지어 보이는가 하면 "여름이 좋았다. 내 여름이었다"라는 도하의 나레이션은 하경과 함께한 여름이 행복했음을 드러낸다.

하경과 도하의 다채로운 순간들이 교차하는 가운데 두 사람과 나란히 여름을 보냈던 도하의 쌍둥이 형 백도영(이재욱)이 처음 등장하며 몰입도를 높인다. 부모의 이혼으로 떨어져 생활해야 했던 두 형제는 오랜만에 만나 반갑게 인사. 이어 완전체로 모인 하경과 도하, 도영 형제는 게임을 하고 벽에 추억이 담긴 액자를 걸면서 잊지 못할 시간을 보낸다.

그러나 하경의 "우리 셋은 여름마다 늘 함께였지만 흐트러지고 말았다"라는 자책 섞인 내레이션으로 분위기가 반전된다. 하경은 쌍둥이 형제 중 한 명에게 좋아한다고 고백하는가 하면 입을 맞춘다. 이를 목격한 다른 형제가 차마 보지 못하겠다는 듯 시선을 떨구는 모습은 하경의 고백이 세 사람의 관계에 큰 파장을 일으켰음을 암시한다.

시간이 흐른 후, 그날의 고백을 아직도 후회한다는 하경 앞에 도하가 나타나면서 앞으로 이들이 펼칠 다양한 에피소드에 대한 궁금증이 커진다. 특히 도하와 도영 중 하경이 누구에게 고백하고 입을 맞추었는지 예비 시청자들의 호기심을 자극한다.

'마지막 썸머'는 '로얄로더', '미씽: 그들이 있었다' 시리즈, '인사이더' 등에서 감각적인 연출력을 선보인 민연홍 감독과, '키스 식스 센스', '라디오 로맨스' 등으로 섬세한 필력의 전유리 작가가 의기투합한 작품이다. 여기에 이재욱, 최성은, 김건우 등 개성 강한 배우들의 조합으로 방송 전부터 팬들의 기대감을 불러 모으고 있다.

한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는 오는 11월 1일 오후 9시 20분 첫 방송 된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

