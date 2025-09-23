조혜련, '세바퀴' 작가 손절할 뻔 "'암 투병설' 박미선과 프로그램 불…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 조혜련과 이경실이 박미선의 복귀를 응원했다.
이에 손을 든 조혜련. 조혜련은 현재 '신여성' 작가와 손절하고 싶었다며 "'세바퀴' 작가였다. 연락이 온 거다. 프로그램을 만들려 하는데 이경실 언니랑 같이 만든다더라. '나는 상황이 안 되고 하니까 너무 닦달하지 말라'했더니 연극을 또 보러 왔다. 그때까지도 마음의 정리가 안 됐다. 왜냐면 미선 언니가 있으면 세 명이서 우리가 계획된 게 있지 않?惠? 그게 정리가 안 된 상황이었다"고 밝혔다.
이경실은 "원래 다른 데서 하기로 했기 때문에"라고 맞장구쳤고 조혜련은 "근데 집요하게 (설득하더라.) 그래서 정말 '신여성' 하길 잘한 거 같다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
한편, 개그우먼 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 접고 휴식을 취하고 있다. 그동안 구체적인 병명이 알려지진 않았지만 최근 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있다는 보도가 나왔다.
이에 박미선 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 말을 아꼈다.
