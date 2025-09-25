임시완 "'사마귀'는 내게 운명 같은 영화, 액션 때문에 고생할 운명" 너스레

최종수정 2025-09-25 14:43

임시완 "'사마귀'는 내게 운명 같은 영화, 액션 때문에 고생할 운명" …
넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 임시완이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임시완이 넷플릭스 영화 '사마귀'에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

임시완은 25일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회에서 "저에게 '사마귀'는 운명과도 같은 작품"이라고 했다.

26일 공개되는 '사마귀'는 2023년 넷플릭스에서 공개된 영화 '길복순'(감독 변성현)의 스핀오프다. 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 사마귀와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 재이 그리고 은퇴한 레전드 킬러 독고가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화로, 이태성 감독이 메가폰을 잡았다.

천부적인 재능의 A급 킬러 사마귀 한울을 연기한 임시완은 "'길복순'에서 사마귀에 대한 존재가 지문에 나오지 않나. 당시 변성현 감독님이 '사마귀로서 목소리 출연을 해줄 수 있냐'고 연락을 주셨는데, 아쉽게도 성사되지 않았다. 그때부터 저는 사마귀라는 이름을 부여받게 됐다. 어찌 보면 저는 '사마귀'라는 작품이 태어날 때부터 참여할 수밖에 없던 점지된 운명이 아니었을까 싶다. 그때부터 '사마귀' 촬영을 운명이라고 생각하고 기다리고 있었다"고 전했다. 그러면서 "시나리오를 읽고 '아, 이것이 나의 운명이구나' 했다. 액션 때문에 고생할 운명인 걸 받아들였다"고 너스레를 떨었다

연기에 중점을 둔 부분에 대해선 "직업적으로 악역 혹은 어두운 역할이라고 보일 순 있지만, 성격은 그와 반대로 따스함을 가지고 있는 안정적인 인물이다. 그런 따스함을 직업적인 특성 때문에 숨겨야만 할 것 같다는 생각을 갖게 돼 일부러 더 틱틱대고 퉁명스럽게 말한다"고 설명했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

4.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

5.

가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" ('생로병사의 비밀')

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

4.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

5.

가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" ('생로병사의 비밀')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가 원하는대로 판 깔렸다

4.

사실상 재계약 포기 행보, KIA 차기 1루수 이 선수 밀어주나…"올해 실수 용납 안 돼, 1루수 더 좋아"

5.

"우리 손흥민 득점왕 도와주자" 콘테의 특급 명령..."쏘니 득점왕 만들어줄게" 모우라의 간절한 외침

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.