임시완 "'사마귀'는 내게 운명 같은 영화, 액션 때문에 고생할 운명" …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임시완이 넷플릭스 영화 '사마귀'에 대한 각별한 애정을 드러냈다.
천부적인 재능의 A급 킬러 사마귀 한울을 연기한 임시완은 "'길복순'에서 사마귀에 대한 존재가 지문에 나오지 않나. 당시 변성현 감독님이 '사마귀로서 목소리 출연을 해줄 수 있냐'고 연락을 주셨는데, 아쉽게도 성사되지 않았다. 그때부터 저는 사마귀라는 이름을 부여받게 됐다. 어찌 보면 저는 '사마귀'라는 작품이 태어날 때부터 참여할 수밖에 없던 점지된 운명이 아니었을까 싶다. 그때부터 '사마귀' 촬영을 운명이라고 생각하고 기다리고 있었다"고 전했다. 그러면서 "시나리오를 읽고 '아, 이것이 나의 운명이구나' 했다. 액션 때문에 고생할 운명인 걸 받아들였다"고 너스레를 떨었다
연기에 중점을 둔 부분에 대해선 "직업적으로 악역 혹은 어두운 역할이라고 보일 순 있지만, 성격은 그와 반대로 따스함을 가지고 있는 안정적인 인물이다. 그런 따스함을 직업적인 특성 때문에 숨겨야만 할 것 같다는 생각을 갖게 돼 일부러 더 틱틱대고 퉁명스럽게 말한다"고 설명했다.