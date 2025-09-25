'사마귀' 조우진 "'뒷방 늙은이' 취급 받기 싫어, 스스로 죽지 않았다…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조우진이 넷플릭스 영화 '사마귀'에서 자신이 맡은 역할을 소개했다.
은퇴한 레전드 킬러 독고로 변신한 조우진은 "저에게도 이 작품이 운명적이었다. 변성현 감독의 개성 넘치는 연출력을 전작(영화 '킹메이커')에서도 경험해 봤는데, 이번에 직접 참여하신다는 이야기를 듣고 기뻤다. 또 뛰어난 현장 장악력과 연출력뿐만 아니라, 진행 능력을 갖추신 이태성 감독님이 이 작품으로 데뷔하신다는 소식을 듣고 좋았다. 배우로서 연기에만 신경을 쓸 수 있게끔 만들어주신 제작사 대표님께도 감사한 마음이 들었다. 임시완과 박규영의 열정 넘치는 에너지를 스크린으로 봐와서 늘 동경해 왔다. 배우들과 투지 넘치는 건강한 에너지를 나눌 수 있어서 좋았다"고 말했다.
이어 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점도 언급했다. 조우진은 "분상팀과 의상팀에 기댄 캐릭터다. 너무나 잘 만들어주셨다. 독고는 길복순(전도연), 차민규(설경구)와 동시대의 인물이다. 은퇴하고 나서 프리하게 은퇴생활을 즐기고 있다가, MK가 무너졌다는 소식을 듣고 다시 재건하려고 한다. 자신이 '뒷방 늙은이' 취급받는 게 싫어서 아직 죽지 않았다는 걸 스스로 과시하려고 나선다"며 "전작인 '강남 비-사이드'에서 찌웠던 살을 그대로 독거 할배 캐릭터에 입혔다. 든든하고 카리스마 있는 캐릭터여서 그리기 용이했고, 자만심과 콤플렉스를 함께 갖고 있는 인물을 그리려고 했다"고 설명했다.