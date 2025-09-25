'사마귀' 조우진 "'뒷방 늙은이' 취급 받기 싫어, 스스로 죽지 않았다는 걸 과시"

기사입력 2025-09-25 14:57


'사마귀' 조우진 "'뒷방 늙은이' 취급 받기 싫어, 스스로 죽지 않았다…
넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 25일 서울 광진구 롯데시네마 열렸다. 배우 조우진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.25/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조우진이 넷플릭스 영화 '사마귀'에서 자신이 맡은 역할을 소개했다.

조우진은 25일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회에서 "독고는 길복순, 차민규와 동시대의 인물"이라며 "'뒷방 늙은이' 취급받는 게 싫어서 아직 죽지 않았다는 걸 과시하려 한다"고 했다.

26일 공개되는 '사마귀'는 2023년 넷플릭스에서 공개된 영화 '길복순'(감독 변성현)의 스핀오프다. 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 사마귀와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 재이 그리고 은퇴한 레전드 킬러 독고가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화로, 이태성 감독이 메가폰을 잡았다.

은퇴한 레전드 킬러 독고로 변신한 조우진은 "저에게도 이 작품이 운명적이었다. 변성현 감독의 개성 넘치는 연출력을 전작(영화 '킹메이커')에서도 경험해 봤는데, 이번에 직접 참여하신다는 이야기를 듣고 기뻤다. 또 뛰어난 현장 장악력과 연출력뿐만 아니라, 진행 능력을 갖추신 이태성 감독님이 이 작품으로 데뷔하신다는 소식을 듣고 좋았다. 배우로서 연기에만 신경을 쓸 수 있게끔 만들어주신 제작사 대표님께도 감사한 마음이 들었다. 임시완과 박규영의 열정 넘치는 에너지를 스크린으로 봐와서 늘 동경해 왔다. 배우들과 투지 넘치는 건강한 에너지를 나눌 수 있어서 좋았다"고 말했다.

이어 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점도 언급했다. 조우진은 "분상팀과 의상팀에 기댄 캐릭터다. 너무나 잘 만들어주셨다. 독고는 길복순(전도연), 차민규(설경구)와 동시대의 인물이다. 은퇴하고 나서 프리하게 은퇴생활을 즐기고 있다가, MK가 무너졌다는 소식을 듣고 다시 재건하려고 한다. 자신이 '뒷방 늙은이' 취급받는 게 싫어서 아직 죽지 않았다는 걸 스스로 과시하려고 나선다"며 "전작인 '강남 비-사이드'에서 찌웠던 살을 그대로 독거 할배 캐릭터에 입혔다. 든든하고 카리스마 있는 캐릭터여서 그리기 용이했고, 자만심과 콤플렉스를 함께 갖고 있는 인물을 그리려고 했다"고 설명했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

