김영철, 많이 수척했던 故전유성 애도 "식사 못하던 모습 선명"

26일 김영철은 "2024년 10월 말, 유튜브 촬영을 계기로 선배님을 다시 뵐 수 있었습니다. 촬영에 기꺼이 함께해 주신 것만으로도 깊이 감사드렸습니다. 촬영을 마친 뒤 식사 자리에선 많이 드시지 못하시던 모습이 아직도 선명히 기억납니다"라며 전유성과의 만남을 떠올렸다.
이어 "1999년 개그콘서트 시절, 신인 연수 때 KBS 서점에서 저에게 책 세 권을 사주시며 '책을 많이 읽어야 한다'던 선배님의 말씀은 지금도 제 마음에 남아 있습니다. 그 말씀을 평생의 가르침으로 삼으려 하지만, 선배님께 자주 연락드리지 못한 것이 늘 마음에 아쉽고 후회로 남습니다. 이제 그곳에서는 아프지 마시고, 좋아하시던 책을 마음껏 읽고 쓰시길 바랍니다. 저는 1999년에 들었던 그 말씀대로, 계속 읽고 공부하며 살아가겠습니다. 선배님, 평안히 쉬시길 기도드립니다"라며 전유성에게 마지막 인사를 전했다.
함께 공개된 사진 속 전유성은 몰라보게 많이 수척해진 모습이다. 당시 전유성은 김영철 유튜브에서 "지금은 술을 안 마신다. 코로나 후유증을 지금까지 벗어나질 못했다. 음식이 입에 들어가면 전부 다 신맛이 나서 먹기 힘들다"라고 밝힌 바 있다.
한편 전유성은 지난 25일, 폐기융 증세가 악화돼 별세했다. 향년 76세. 빈소는 서울아산병원에 마련되며 장례식은 유언에 따라 희극인장으로 치러질 예정이다.
고인은 1969년 TBC 방송작가로 일하다가 이후 개그맨으로 전향해 '좋은 친구들', '유머 1번지', '우리말 겨루기', '웃으면 복이와요' 등 수많은 예능에서 활약했다.