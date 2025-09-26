장윤정, 2억 외제차로 운전연수 "♥도경완만 타는 내 명의 차"(도장TV)

기사입력 2025-09-26 18:30


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 남편과 운전 연수에 나섰다.

26일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '왼쪽이 브레이크인가요? 뛰뛰빵빵 장윤정이 나가신다 길을 비켜주세요. 장윤정 자차 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이번 영상에서는 장윤정이 자차 운전에 도전하며 도경완과 티격태격하는 모습이 담겼다.


해당 영상에서 장윤정은 오랜만에 채널에 출연한 남편 도경완을 반기며 "많은 분이 걱정하셨다"고 말했다. 그러나 도경완은 "걱정 안 하시더라. 저 혼자 삐쳐 있었다. 제작진 놈도 그렇고 아무도 안 찾았다"고 서운함을 드러냈고, 이에 장윤정은 "놈이라뇨, 제작진 씨다"라고 정정하며 웃음을 자아냈다. 도경완은 곧 말을 고쳐 "제작진도, 구독자들도 저를 안 찾았다"며 연신 서운함을 내비쳤다.

이날 장윤정은 운전 연수에 나섰다. 그는 "운전을 네 번 정도 해봤다"며 "도경완 씨가 미국에 있는 동안 매니저가 없으면 아무것도 못 하겠더라. 특히 부부싸움 할 때 속상하다. 도경완은 차 타고 나가는데, 나는 갈 데가 없다"고 운전의 필요성을 느꼈다고 밝혔다.

다만 도경완은 "아니다. 최근에는 장윤정 씨가 나가지 않았냐. 저는 안 나간다. 신혼 때 '싸우고 나가지 마라'라고 혼났다. 근데 요새는 장윤정 씨가 나가시더라"라고 받아쳤다. 장윤정은 "왜요"라고 웃은 뒤 "난 지하주차장 차에도 무서워서 못 탄다. 시동도 못 건다"라고 말했다.


또한 두 사람은 장윤정의 두 사람은 장윤정의 차량을 두고도 유쾌한 설전을 벌였다. 제작진은 "누나가 차가 있으시냐"라고 묻자, 장윤정은 뒤에 주차된 차를 가르키며 "이 차가 내 차다. 이 차도, 스케줄 타고 다니는 차도 내 차다"라고 소개했다. 해당 차량은 독일 자동차 브랜드 A사의 모델로, 가격은 약 2억 원대에 이른다.

이에 도경완은 "근데 왜 장윤정이 남편에게 차사줬다고 이야기 하냐"라고 물었고, 장윤정은 "본인만 타지 않냐"라고 되받아쳤다.

도경완은 구독자들에게 "이거 어떻게 생각하냐. 사준 거냐"라고 물었고, 장윤정은 "모델은 본인이 고르지 않았냐. 내가 사준 거다"라고 말했다. 도경완은 "왜 그럼 '내 차'라고 하냐. '내 차'와 '내가 타고 다니는 차'는 다른 거다. 명의를 이야기하는 것"이라고 말했다. 이에 장윤정은 "그럼 팔겠다"고 응수해 웃음을 자아냈다. 당황한 도경완은 "아니다. 이 차 좋다"며 한발 물러서며 부부의 유쾌한 케미를 선보였다.

