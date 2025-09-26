권성준 "'흑백' 상금 3억으로 전셋집 구해, 늘어지지 않기 위해" ('…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획2' 권성준이 '흑백요리사' 상금 3억 원의 행방을 밝혔다.
전현무는 권성준에게 "진짜 예민한 거 하나 물어봐도 되냐. 워낙 거침없는 스타일이니까 물어보고 싶었다"며 "('흑백요리사'에서) 쭉쭉 결승까지 올라왔다. 만약 상대가 에드워드리 셰프가 아니고 안성재 셰프였으면 어떻게 (될 거라) 생각하시냐"고 물었다.
전현무는 "'흑백요리사' 상금이 3억으로 알고 있는데 어디다 썼냐"고 궁금해하기도 했다. 권성준은 "상금을 받고 제가 제일 경계하는 게 스스로 나태해지고 늘어지는 거다. 큰 돈이지 않냐. 전셋집을 딱 3억 원짜리로 구했다. 가게 바로 앞에 구해서 가게에 집중할 수 있게 했다"며 "그만큼 경계를 하는 편이다. 누구한테 물어보거나 하지 않고 다 제가 물어보고 판단한다"고 밝혔다.
전현무도 권성준의 말에 공감하며 "내 좌우명이 뭔지 아냐. '내가 정답이다'다"라고 밝혔다. 이에 권성준은 "맞다. 저희도 인생을 처음 사니까 실수하는 게 있지 않냐. 그게 나쁜 거라 생각 안 한다"고 밝혔다.
