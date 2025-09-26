김재중, 80세 노母 이별 준비에 눈물.."인생 얼마 안남아, 행복하게 살고싶다"(편스토랑)

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김재중이 어머니의 진심 어린 시에 눈시울을 붉혔다.

26일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 추석맞이 '엄마 손 특집' 2편으로 꾸며졌다. 이날 김재중은 부모님과 함께 '항암 밥상'을 준비하며 특별한 시간을 보냈다.

이날 김재중은 어머니표 항암 밥상 레시피 배우기에 도전했다. 김재중 아버지는 몇 해 전 폐암 진단을 받고 고된 항암 치료를 받았다.머니는 남편의 건강을 되찾기 위해 상추, 마늘 등 항암에 좋은 식재료를 활용해 직접 요리를 개발했다. 그 정성 덕분에 아버지는 폐암 완치 판정을 받고 건강을 회복했다.

이날 김재중은 어머니에게 항암 밥상 레시피를 전수받기 위해 직접 요리에 나섰다. 어머니와 함께 상추 물김치, 마늘밥, 바싹불고기 등 건강한 메뉴를 만들며 온 가족이 정성 가득한 한 상을 완성했다.

식사 자리에서 김재중은 "아버지는 이제 폐암 다 나은 거 아니냐"라고 했고, 아버지는 "이제는 깨끗하다고 한다"고 웃으며 답했다. 김재중은 "이제는 사후관리가 중요하다. 이제 체력을 길러야 한다"고 강조했고, 아버지는 "운동을 해야하긴 해야겠다"고 다짐했다.

이후 어머니는 남편의 투병 당시 심경을 고백했다. 그는 "정말 막막했다. 이러다 오래 못 살고 가는 게 아닌가 싶었다"고 당시의 심경을 전했다.

아버지 또한 "아내가 몸에 좋다는 건 다 해줬다. 그 덕에 살았다"며 고마움을 전했다.


이날 어머니는 투병 기간 동안 쓴 간병 일기와 직접 지은 시도 공개했다. 김재중은 어머니의 글을 읽으며 "엄마가 시를 쓰시는 줄 몰랐다. 처음 본다"고 감탄했고, 삐뚤빼뚤한 손글씨와 맞춤법이 틀린 문장 속에서도 진심이 전해지자 끝내 눈물을 흘렸다.


어머니의 자작시는 '가을의 끝자락'이라는 제목이었다. 김재중이 낭독한 자작시에는 "봄이 지나가고 여름도 가더니/계절은 벌써 가을의 끝자락/살아가는 일상에도 어느덧 가을의 끝자락/머리에 하얀 서리 내리듯. 뼛속까지 스며드는 바람이 부네/이제 소풍 끝낼 시간 다가오니/기다리는 이 없는 세월은 참 빨리도 가네"라는 서정적인 내용이 담겨 있었다.

김재중은 "이거 너무 슬프다. 무슨 소풍길이 끝날 시간이 오냐"라고 눈물을 흘렸다.

이에 어머니는 "이제 나이 먹고 자식들 다 나이 먹고 나가니 이제 남은 건 미우나 고우나 두 늙은이 밖에 없다. 인생이 얼마 안 남았다"며 "가는 일이 바쁘다. 남은 여생을 좀 더 행복하게 살고 싶다"고 속내를 털어놨다.

그러면서도 유쾌함을 잃지 않았다. "밝고 명랑하게 살자고 아버지랑 이야기한다. 스트레칭이라도 하라고 하는데도 안 한다. 지금부터 하셔야 한다"며 웃음을 자아냈다. 이에 김재중은 "운동 약속하세요"라고 덧붙이며 부모님의 건강한 노후를 응원했다.

