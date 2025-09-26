이미주, '33 사이즈' 안 맞아 52→44kg 감량..."살집 있는 편…

이미주, '33 사이즈' 안 맞아 52→44kg 감량..."살집 있는 편이었다" ('그냥 이미주')

기사입력 2025-09-26 23:09


[스포츠조선 정안지 기자] 이미주가 "러블리즈 활동 당시 44kg까지 뺐다"고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 "K-POP 영업비밀, 이제는 말할 수 있다"라면서 영상이 게재됐다.

이날 이미주는 '94즈 모임'을 주최, 문별과 영지, 효정, 슬기와 함께 활동 당시 이야기를 나눴다.

영지는 하기 싫었던 콘셉트에 대해 이야기 하던 중 "싫었던 의상이 '맘마미아'다. 타이트하게 입었다. 벗어서 보면 아기 옷이다. 그걸 다 통일되게 입었다"면서 "요즘에는 그 친구 체형에 맞게 다 예쁘게 입혀주더라"고 했다.

이미주는 "'캔디 젤리 러브' 난 교복이 제일 편했다"고 하자, 효정은 "오마이걸이 데뷔 하기 전에 '가요대전'에서 B1A4 선배님들 뒤에 엑스트라로 지나가는 걸 찍었는데 교복을 입었어야 했다"며 러블리즈가 입었던 교복을 입었던 일을 떠올렸다. 그는 "교복을 들고 왔는데 '캔디 젤리 러브' 활동 때 직접 입었던 걸 들어왔다. 빌렸나보다. 근데 몇 명이 안 들어갔나. '봐봐 선배들 이렇게 말랐다'고 했었다"며 떠올렸다.


이를 들은 문별은 "러블리즈가 눈치 줬다"며 장난을 쳤고, 영지도 "너희가 잘못했다"고 했다. 이에 이미주는 "미안하다"며 사과해 웃음을 안겼다.

그러면서 이미주는 "나도 '캔디 젤리 러브' 할 때 살집이 있었던 편이어서 겨우 맞았다"며 "그거 때문에 충격 받아서 '아츄(Ah-Choo)' 때 살을 8kg 뺐다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이미주는 "44kg 까지 뺐다가 46kg 까지 다시"라고 했고, 이영지는 "너 키에?"라며 놀랐다. 이에 이미주는 "나 키 작다"고 하자, 효정은 "왜 저러냐"며 정색해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

