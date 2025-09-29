[포토] 수지, 가을 느낌 물씬

기사입력 2025-09-29 14:23


[포토] 수지, 가을 느낌 물씬

29일 조선 팰리스에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'의 제작발표회, 수지가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.09.29/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

父 담뱃불에 가스폭발..얼굴에 화상 입은 모델, 인플루언서로 인생역전

2.

신지, 사생활 논란 ♥문원과 '내년 결혼 강행' 이유 있었다..."벌써 처가에 잘해"

3.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

4.

박수홍 "♥김다예 주사 190개 이상 맞아"..시험관 5번 '고위험 산모'에 공감 ('우아기')

5.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

4.

6번 중 3번이 한화다! 이러니 열광할 수 밖에…이번에는 '담장 상단 타구 점프 캐치'

5.

오욕→영광 가득 담긴 21년 커리어에 작별 고했다…'842경기+통산 홀드 4위' 진해수 은퇴 "고향팬들께 죄송한 마음" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.