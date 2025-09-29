BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지..."후임 물색 완벽 헛소문"

BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지.…
[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드는 아직까지도 후벵 아모림 감독을 지지하겠다는 입장이다.

맨유는 27일(한국시각) 영국 브렌트포드의 지테크 커뮤니티 스타디움에서 열린 브렌트포드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 6라운드에서 1대3 충격패를 당했다.

브렌트포드한테도 박살이 나면서 아모림 감독을 경질하라는 목소리가 높아지고 있다. 아모림 감독이 계속해서 맨유 사령탑을 맡아야 할 명분이 사라지고 있는 건 분명한 사실이다. 지난 시즌에는 도중에 부임했다는 점, 맨유를 유로파리그(UEL) 결승전으로 이끌었다는 점에서 경질 명문이 없었다.
하지만 이번 시즌은 다르다. 아모림 감독이 원했던 보강을 맨유는 해줬다. 베냐민 세슈코, 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등을 영입하면서 공격진을 물갈이했다. 프리시즌도 자신이 직접 지휘했기 때문에 이번 시즌은 온전히 아모림 감독이 책임져야 하는 상황. 그러나 맨유는 2승 1무 3패라는 충격적인 성적을 거두면서 우승은커녕 다음 시즌 유럽대항전 진출 시나리오가 벌써부터 망가지고 있다.

맨유 팬들도 이미 아모림 감독을 경질해달라고 소리는 판국인데, 구단 수뇌부의 생각은 다르다. 영국 BBC는 경기 후 '구단은 아모림 감독을 지지하고 있다. 구단 내부 소식통에 따르면 소수 지분을 보유한 짐 랫클리프는 아모림을 신뢰하고 있으며, 올바른 팀 구성으로 한 시즌 전체를 기준으로 평가하는 것이 공정하다고 보고 있다. 외부에서 거론되는 후보군 리스트 작성설은 구단에서 부인했으며, 아모림의 대체자를 물색하고 있다는 주장은 사실이 아니라고 단언했다'고 보도했다.
구단 수뇌부가 아모림 감독을 밀어주고 있지만 아모림 감독의 입지는 분명 안전하지 않을 것이다. 초반 부진이 길어지면 2시즌 연속 유럽대항전에 나가지 못할 수도 있고, 이는 구단 재정에 치명타가 될 것이기 때문이다.

BBC 또한 '구단의 지지에도 추측은 이어지고 있으며, 이는 선덜랜드전까지 아모림 감독에게 더 큰 압박을 가하고 있다. 아모림은 리그 33경기에서 34점을 얻었고, 아직 연속 승리를 거두지 못했다. 지난 시즌 리그 15위라는 참담한 성적 이후 예고된 개선은 아직 나타나지 않았다. 구단 관계자들은 아모림 감독에 대한 지지를 거듭 강조했지만, 이런 날에는 그 믿음이 흔들리고 있다는 의문이 제기된다'고 분석했다.
아모림 감독은 "나는 내 직위에 대해 결코 걱정하지 않는다. 나는 그런 부류의 사람이 아니다. 그것은 내 결정이 아니다. 나는 여기 있는 매 순간 최선을 다할 것"이라며 성적 개선에만 신경쓰겠다는 입장을 밝혔다.

현재 영국 현지에서는 맨유가 아모림 감독의 후계자를 벌써 물색하고 있다는 보도가 나오고 있다. 가레스 사우스게이트 전 잉글랜드 감독부터 올리버 글라스터 크리스탈 팰리스 감독, 안도니 이라올라 본머스 감독 등은 이미 이름이 거론되고 있다. 아모림 감독의 미래는 어두워 보인다.

