BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지.…

[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드는 아직까지도 후벵 아모림 감독을 지지하겠다는 입장이다.
맨유 팬들도 이미 아모림 감독을 경질해달라고 소리는 판국인데, 구단 수뇌부의 생각은 다르다. 영국 BBC는 경기 후 '구단은 아모림 감독을 지지하고 있다. 구단 내부 소식통에 따르면 소수 지분을 보유한 짐 랫클리프는 아모림을 신뢰하고 있으며, 올바른 팀 구성으로 한 시즌 전체를 기준으로 평가하는 것이 공정하다고 보고 있다. 외부에서 거론되는 후보군 리스트 작성설은 구단에서 부인했으며, 아모림의 대체자를 물색하고 있다는 주장은 사실이 아니라고 단언했다'고 보도했다.
BBC 또한 '구단의 지지에도 추측은 이어지고 있으며, 이는 선덜랜드전까지 아모림 감독에게 더 큰 압박을 가하고 있다. 아모림은 리그 33경기에서 34점을 얻었고, 아직 연속 승리를 거두지 못했다. 지난 시즌 리그 15위라는 참담한 성적 이후 예고된 개선은 아직 나타나지 않았다. 구단 관계자들은 아모림 감독에 대한 지지를 거듭 강조했지만, 이런 날에는 그 믿음이 흔들리고 있다는 의문이 제기된다'고 분석했다.
