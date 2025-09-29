美 학부모들 놀란 '16세' 권상우 아들의 인성..."항상 90도로 인사, 칭찬 자자해"

기사입력 2025-09-29 16:00


美 학부모들 놀란 '16세' 권상우 아들의 인성..."항상 90도로 인사…

美 학부모들 놀란 '16세' 권상우 아들의 인성..."항상 90도로 인사…

美 학부모들 놀란 '16세' 권상우 아들의 인성..."항상 90도로 인사…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 권상우 손태영 부부가 아들 룩희의 평소 생활과 대학 진학에 대해 이야기를 나눴다.

최근 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에는 '대낮 뉴저지 한복판에서 애정행각하는 손태영♥권상우를 본 사람들의 반응은?(헬스장 데이트, 손흥민)'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 손태영 권상우는 카페에서 커피 한 잔의 여유와 함께 둘만의 시간을 가졌다.

그러다 지나가는 귀여운 강아지들을 본 손태영은 "하 멍멍이들... 난 요즘 진짜 다 동물 영상밖에 안 뜬다. 유기견, 유기묘가 뜬다. 유기견 센터 가면 예쁜 강아지들 너무 많다"라 했다.

손태영은 "나 진짜 봉사활동하고 싶은데 시간이 안되네. 권룩희 대학 보내고 (하고 싶다)"며 한탄했고 권상우 역시 "애들한테 봉사하기도 힘들어 죽겠는데"라며 공감했다.

산책하던 강아지가 와서 인사하자 손태영의 얼굴엔 금방 미소가 가득해졌다. 10개월 강아지는 손태영이 마음에 드는 듯 격렬하게 반가워 했고 권상우는 "저 친구가 우리 분량을 채워준다. 내 마누라를 핥았어"라며 깨알 질투를 하기도 했다.

손태영은 잠시 생각하더니 "룩희가 결혼해서 아기 낳으면 너무 예쁠 거 같다"면서 "(룩희가) '엄마 아빠가 (손주) 좀 키워달라'고 하면 봐줄 거냐"고 물었다.

이에 권상우는 "봐줘야지"라면서도 이내 "대학이나 보내자"라고 해 웃음을 자아냈다.


권상우는 "룩희 학교에 갔는데 친구 아버님께서도 '룩희 착하다, 인사 잘한다'라 하더라. 90도로 인사한다"라며 흐뭇해 했고 손태영은 "아기 때부터 룩희가 인사는 잘했다"라 끄덕였다.

한편 손태영은 2008년 4세 연상의 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재는 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이며, 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'을 통해 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

2.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

3.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

4.

[인터뷰②] '보스' 정경호 "♥소시 수영 VIP시사회 못 온다고? 같이 극장 가면 되지"

5.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'인도 金수저' 럭키, 승무원 출신 韓신부와 결혼…'비정상회담' 멤버들 총출동했다(조선의 사랑꾼)

2.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

3.

황석정, 10kg 감량 후 피트니스 대회 출전.."50대에 극한의 다이어트" ('같이삽시다')

4.

[인터뷰②] '보스' 정경호 "♥소시 수영 VIP시사회 못 온다고? 같이 극장 가면 되지"

5.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 온다...이제 생존 문제다

2.

'종신 선언' 진짜네? LG 새역사 쓴 외인. 또 다른 역사를 준비한다 "도전 생각있죠"

3.

어쩌면 SON 향한 최고의 찬사..."손흥민, LA FC 우승 위한 마지막 조각"

4.

"손흥민-부앙가, 메시 넘었다!" 英 난리법석…17골 폭발 '기록적인 득점 행진, MLS에서 가장 많은 득점'

5.

박지성-손흥민 후계자 실종사태, 한국 축구 초비상...아시아 베스트 일레븐 달랑 2명, 일본은 5명 '손흥민-김민재 끝'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.