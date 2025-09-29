'선미 훈남 댄서' 차현승, 백혈병 진단에 이발도 직접…"술도 담배도 안 하는데"[SC이슈]

기사입력 2025-09-29 16:28


'선미 훈남 댄서' 차현승, 백혈병 진단에 이발도 직접…"술도 담배도 안…
선미(왼쪽), 차현승. 사진 출처=차현승 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 댄서 겸 배우 차현승이 백혈병 진단 사실을 직접 밝히고 투병기를 공개했다.

차현승은 지난 27일 자신의 SNS에 "지난 6월 초 응급실로 실려가며 삶이 한순간에 멈췄다. 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격했지만 '백혈병'이라는 진단이 모든 것을 멈추게 했다"고 백혈병 진단 사실을 알렸다.

이어 "현재 치료를 받으며 하루하루 조용히 싸워가고 있다. 앞으로의 길은 길겠지만 반드시 이겨낼 것"이라고 다짐했다.

자신의 유튜브 채널에서도 '백혈병으로 잠시 쉬어갑니다'라는 제목의 영상을 게재, 치료 과정을 공개했다. 영상 속 차현승은 "입원 첫날 여러 검사를 받고 백혈병 판정을 받았다"고 고백했다.

또 "항암 치료를 하면 불임 가능성이 높다고 해 정자 보관을 했다. 앞으로 어떻게 이겨내는지 기록으로 남기고 싶다"며 영상을 남긴 이유를 밝혔다.


'선미 훈남 댄서' 차현승, 백혈병 진단에 이발도 직접…"술도 담배도 안…
차현승 유튜브채널 영상화면 캡처
이후 빠르게 머리카락이 빠지자 스스로 머리를 밀며 "머리야 다음에 보자, 나름 잘 어울리지 않냐"고 담담히 털어놓는 모습도 담겼다.

목과 가슴 쪽에 항암 주사 관을 삽입한 뒤 무균실 생활을 이어가는 과정, 혈압이 170까지 치솟아 산소호흡기를 착용해야 했던 순간 등 힘겨운 치료 과정도 공개했다.

차현승은 간호사에게 "건강검진은 꼭 자주 하셔야 한다. 술도 거의 안 하고 담배도 끊었는데, 갑자기 이렇게 될 줄은 몰랐다"고 전하며 건강 관리의 중요성을 강조했다.


그러면서 "다시 무대와 카메라 앞에 설 날을 간절히 기다리고 있다. 더 강하고 따뜻한 모습으로 돌아오겠다"며 끝까지 희망을 놓지 않았다.


'선미 훈남 댄서' 차현승, 백혈병 진단에 이발도 직접…"술도 담배도 안…
선미(왼쪽), 차현승. 사진 출처=차현승 계정
차현승의 투병 소식에 선미, 카라 박규리·강지영, 동방신기 최강창민, 개그맨 강재준·유세윤, 안무가 배윤정, 홍석천, 김호영 등 동료 연예인들이 응원의 메시지를 보내며 힘을 보태고 있다.

차현승은 가수 선미의 전속 댄서로 이름을 알렸으며, 넷플릭스 '솔로지옥', '피지컬:100' 등에 출연해 대중적 인지도를 쌓았다. 최근에는 드라마 '단죄' '수진과 수진: 내 남편을 뺏어봐' 등에 출연하며 배우로 활동을 넓혀왔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

