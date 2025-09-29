'33세' 엑소 첸, 두 딸 아빠 되더니 '두 집 연애' 男에 격분 "혼…

|
[스포츠조선 이유나 기자] '탐정들의 영업비밀'이 모태솔로의 '더블 마라맛' 첫 연애에 숨겨진 충격적인 반전을 공개한다. 일일 탐정으로 합류한 엑소(EXO) 첸은 분노 섞인 소감을 전하며, '탐정들의 영업비밀' 팬을 인증한다.
한편 이날 일일 탐정으로 함께한 엑소 첸은 "사실 '사건 수첩' 사연을 전에도 본 적이 있다"며 '탐정들의 영업비밀' 팬을 자처한다. 이어서 그는 "정말 가슴이 미어터지는 것 같았다. 제가 제 가슴을 몇 번을 때렸는지 모르겠다"며 시청자들의 마음을 대변하는 소감을 전하기도 한다. 전 세계 팬들이 인증한 'K-POP 레전드' 엑소 첸과 함께 하는 채널A '탐정들의 영업비밀'은 9월 29일 월요일 밤 9시 30분 방송된다. (사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀')
한편, 첸은 2020년 1월 비연예인 여자친구의 임신 사실과 함께 결혼을 발표했고 그해 4월 첫째 딸을 품에 안았다. 군 복무 중인 2022년 1월 둘째 딸을 얻었다. 결혼식은 2023년 10월 올렸다.