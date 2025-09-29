'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개

[스포츠조선 이게은기자] 배우 류진이 럭셔리한 47평 새 집을 공개했다.

29일 '가장(멋진)류진' 채널에는 '이사 후 최초 공개! 2000만원으로 꾸민 47평 류진 하우스 (침대추천, 4인가족, 인테리어)'라는 게재됐다.

류진은 최근 인천 청라 47평 아파트로 이사했다며 집안 곳곳을 소개했다. 그 중 가장 눈에 띈 곳은 안방이었다. 류진 아내는 "침대가 2개가 됐다. 제가 임신했을 때 남편이 잠결에 팔을 움직이면 애가 떨어질까 불안해서 너무 무서웠다. 그래서 수면 공간을 분리하게 됐다"라고 이야기했다.


'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 …
침대는 온돌 효과가 있는 고급 침대였고 가격은 2개에 1천만원이 훌쩍 넘는다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 침대 사이에 위치한 스탠드는 120만 원에 달했다.

한편 류진은 2006년 7세 연하 승무원 출신 아내와 결혼, 슬하에 아들 찬형 군, 찬호 군을 뒀다. 류진과 두 아들은 2013년 MBC '아빠! 어디가?'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

joyjoy90@sportschosun.com

