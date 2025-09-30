함소원, 진화와 이혼 후 확 달라졌다 "짠순이였던 내가 몸에 투자 중"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 함소원이 건강을 위해 몸에 아낌없이 투자하는 근황을 공개했다.
함소원은 29일 "겨울만 되면 몸이 비실비실 하는 저…어김없이 온도가 내려가니까 컨디션이 영… 하지만 아이가 초등학교 다니니 어디 가지도 못하고 겨울방학 때까지는 버텨야 하는데 그러다가 찾은 한의원"이라고 한의원에 찾은 모습을 공개했다.
함소원은 "내가 감기 들면 혜정이도 감기 들고 안 돼요 안 돼. 난 아플 수도 없는 엄마잖아요. 아파 봐요 할 일이 태산인데"라며 "집안일은 잠시라도 쉬어봐요. 집이 폭격 맞은 집은 샵시간. 나이50 내 몸 챙기고 살자고요"라고 덧붙였다.
짠순이로 유명했던 함소원은 고가의 공진단도 턱턱 사 먹으며 몸에 아낌없이 투자하는 모습. 딸혜정 양을 잘 키우기 위해 건강하게 몸을 관리하는 함소원에 팬들은 "딸이랑 건강하시라"라며 응원을 보내고 있다.
한편, 방송인 함소원은 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 이듬해 딸 혜정 양을 출산했으나 지난 2022년 이혼했다. 함소원은 한국에서 딸 혜정 양을 홀로 양육 중이다.
