함소원, 진화와 이혼 후 확 달라졌다 "짠순이였던 내가 몸에 투자 중"

기사입력 2025-09-30 07:19


[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 함소원이 건강을 위해 몸에 아낌없이 투자하는 근황을 공개했다.

함소원은 29일 "겨울만 되면 몸이 비실비실 하는 저…어김없이 온도가 내려가니까 컨디션이 영… 하지만 아이가 초등학교 다니니 어디 가지도 못하고 겨울방학 때까지는 버텨야 하는데 그러다가 찾은 한의원"이라고 한의원에 찾은 모습을 공개했다.

함소원은 "원래 추위를 많이 타는 저에게 좋은 것 알려주시고 저도 진짜 내돈내산으로 공진단 좋은 걸로 사먹고 있다"며 "짠순이였던 저는 이제는 몸에는 아끼자 말자로 바뀌어서. 요즘엔 몸에는 투자를 엄청 일단 내가 건강해야 아이도보고 행복하고"라고 달라진 삶의 태도를 밝혔다.

함소원은 "내가 감기 들면 혜정이도 감기 들고 안 돼요 안 돼. 난 아플 수도 없는 엄마잖아요. 아파 봐요 할 일이 태산인데"라며 "집안일은 잠시라도 쉬어봐요. 집이 폭격 맞은 집은 샵시간. 나이50 내 몸 챙기고 살자고요"라고 덧붙였다.

짠순이로 유명했던 함소원은 고가의 공진단도 턱턱 사 먹으며 몸에 아낌없이 투자하는 모습. 딸혜정 양을 잘 키우기 위해 건강하게 몸을 관리하는 함소원에 팬들은 "딸이랑 건강하시라"라며 응원을 보내고 있다.

한편, 방송인 함소원은 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 이듬해 딸 혜정 양을 출산했으나 지난 2022년 이혼했다. 함소원은 한국에서 딸 혜정 양을 홀로 양육 중이다.

wjlee@sportschosun.com

