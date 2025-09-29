풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

기사입력 2025-09-29 20:24


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 다이어트 성공 후 몰라보게 늘씬해진 몸매를 뽐냈다.

29일 풍자는 자연풍경을 배경으로 찍은 여러 장의 사진을 공유했다.

타이트한 바지를 입은 풍자는 다이어트 성공 후 한층 늘씬해진 각선미를 뽐내 감탄을 자아낸다.

사진을 본 팬들은 "오오 날씬해졌다" "대박 슬림하시다" "다리라인 뭐냐" "다이어트 비법 빨리 공유해달라" "반쪽이 됐다" "말라깽이가 됐다" 등의 반응을 보였다.


풍자는 최근 17kg 감량에 성공해 화제를 모았다. 풍자는 비만치료제인 위고비와 삭센다의 도움으로 14kg을 감량했다고 밝혔으나 이후 부작용을 겪었다고 고백하기도 했다.

한편 풍자는 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 일상을 공유 중이며, 웹예능 '또간집'을 통해 전국에 다양한 맛집을 소개하는 프로그램으로 대중과 활발히 소통하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

