풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

정유나 기자
기사입력 2025-09-29 20:24
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
슈, 8년만에 터진 고백 "S.E.S 셋 아닌 나 혼자 무대...벼랑 끝까지 갔었다"
신기루, 방송 수입 다 밝혔다..“회당 30만원→1000만대 돈방석”
故전유성 곁 지킨 김신영, 수척한 얼굴로 복귀 "청취자 생각 안날 정도로 바로 달려가"
김태호 PD, 광희 '고가 출연료' 저격 "능력에 비해 너무 많이 받아" ('할명수')
'선미 훈남 댄서' 차현승, 백혈병 진단에 이발도 직접…"술도 담배도 안 하는데"[SC이슈]
4위 확정하고, 디아즈 50홈런 치고...오승환 은퇴식, 이러면 최상의 시나리오다
"어제 시합준비 다했다... 미안하다더라" 명장이 밝힌 오늘 폰세 불발 이유. "다음엔 5이닝 정도"[대전 코멘트]
"아버지 하늘에서 보고 계시죠?" 벽돌공으로 일하던 브라질 꼬마, '맨유전 멀티골' EPL 득점랭킹 2위 우뚝…놀라운 인생역전 스토리
오늘도 문보경 대신 구본혁. 첫 100안타에 3개 남았다. 임찬규 우승 선발 되나[대전 현장]
"ML 웃음거리" 1조원 투자 왜 했나…역대급 추락, 라이벌 조롱 굴욕까지 "이렇게 돈 쓰고 성과를 못 내는 팀 드물다"