'트로트계 엑소' 신유, '무명전설' 합류…'임영웅 롤모델'은 다르네

기사입력 2025-10-01 13:42


'트로트계 엑소' 신유, '무명전설' 합류…'임영웅 롤모델'은 다르네
사진 제공=MBN '무명전설'

'트로트계 엑소' 신유, '무명전설' 합류…'임영웅 롤모델'은 다르네
사진 제공=MBN '무명전설'

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 신유가 MBN 초대형 오디션 프로그램 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')의 전설로 합류한다.

1일 MBN에 따르면, 신유는 남진, 조항조, 주현미에 이어 '무명전설'의 '전설'로 발탁됐다.

신유는 제작진과의 인터뷰를 통해 "그동안 오디션 마스터로 무대를 지켜봤다면, '현역가왕2' 이후로는 후배들의 마음을 누구보다 잘 이해하게 됐다. 경험해봤기 때문에 더 날카롭게 이야기 해줄 수 있을 것"이라며 냉철한 독설 마스터의 탄생을 예고했다.

신유의 전설 발탁 소식과 동시에 '무명전설'의 새로운 티저도 공개됐다. 공개된 영상 속 신유는 '패티 김·이미자·남진·나훈아·조용필·심수봉·설운도·조항조·주현미·장윤정' 등 전설들의 이름이 새겨진 의자들 사이, 마지막 순서인 빈 명패의 의자에 앉아 있는 모습으로 긴장감을 높였다. 이내 자리에서 일어나 카메라를 향해 손짓한 그는 "이 자리의 주인공은 바로 당신입니다"라며 트로트계를 이끌 다음 레전드의 탄생을 예고하기도 했다.

신유는 '잠자는 공주', '시계바늘', '반', '줄리엣', '일소일소 일노일노' 등 다수의 히트곡을 발표한 데뷔 18년 차 가수로 아이돌급 팬덤을 자랑하며 트로트계의 엑소로 불려 왔다. 특히 임영웅이 "신유의 노래로 '전국노래자랑' 최우수상을 받았다"라며 신유를 롤모델로 꼽은 만큼 후배들에게 닮고 싶은 선배로 손꼽혀 온 신유의 합류는 '무명전설'의 무게감을 한층 더했다.

트로트계 원조 아이돌로 언급되며 '불타는 트롯맨'에서 마스터로, '현역가왕'에서는 스페셜 국민 프로듀서로도 활약했던 신유는 최근 '현역가왕2' 참가자로 무대에 올라, 치열한 경연의 긴장감과 간절함을 몸소 경험했다. 신유는 출발선에 선 참가자들의 절실함을 잘 이해하고 있는 만큼 그가 앞으로 참가자들에게 어떤 조언과 메시지를 전할지 기대가 모인다.


'트로트계 엑소' 신유, '무명전설' 합류…'임영웅 롤모델'은 다르네
사진 제공=MBN '무명전설'
앞서 '무명전설'은 장민호·김대호의 MC 확정과 남진, 주현미, 조항조 등 트로트계 리빙 레전드들의 합류 소식으로 폭발적인 화제를 모았다. 신유까지 라인업에 합류한 가운데, 초대형 트로트 오디션 '무명전설'은 나이·국적·경력에 상관없이 트로트를 사랑하는 남성이라면 누구나 도전할 수 있다. 오는 10일까지 2차 참가자 모집을 진행 중인 '무명전설'은 오는 2026년 2월 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

2.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

손연재, 子 '스키터 증후군' 고백…"심하게 붓고 고름까지"

2.

수지, ‘다 이루어질지니’ 포스터 논란에 쿨한 대응 “다 이유가 있겠지”

3.

현빈, 팬 손하트 ‘철벽’ 영상 확산…손예진 직접 '엄지 척' 종결

4.

이효리, 새벽 6시반 요가 수업 첫 도전.."선생님도 잠 설쳤다" 리얼 인증

5.

손하트는 아내 전용? 현빈, 팬 하트 철벽 차단에 ♥손예진도 엄지척[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 그립다" 히샬리송→존슨 '최악 졸전', 'BBC' 토트넘 무딘 창에 직격탄…토트넘, 대이변 피한 것이 다행→씁쓸한 원정길

2.

'100% 무산' 염경엽 트라우마 되살아나나…한화, 2019년 두산처럼 '대역전 1위' 기적 도전

3.

英 헤드라인 장식! '손흥민 효과 미쳤어, 이게 맞아?' 입단 후 파워랭킹 급상승…리오넬 메시 바짝 추격

4.

느닷없는 김태경 예고. NC 포기? 이호준은 LG 타격코치 때 똑똑히 기억하고 있었다[SC 포커스]

5.

'英 BBC도 경악' "우린 손흥민 없잖아!" 프랭크 폭탄 발언, 현실이 됐다...노르웨이에서 최악의 졸전 "개선해야 할 부분 많다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.