풍자, 김대호 유튜브 출연했다 "XX" 쌍욕 터졌다..."돈 버는 게 쉽…

기사입력 2025-10-02 18:50


[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 김대호의 유튜브에서 필터링 없는 시원한 욕설과 함께 극대노했다.

2일 유튜브 채널 '흙심인대호'에는 '욕설 주의 필터링 없는 말빨로 김대호 제대로 조져버리는(?) 센 언니 풍자의 등장' 영상이 업로드 됐다.

이날 김대호는 "바람이 부는 이유가 그녀 때문인가?"라며 초조한 모습을 보였다.

이어 등장한 게스트는 바로 풍자였다. 그는 "제가 오기 전에 '흙심인대호'를 다 봤는데 저 속은 거죠? 등목을 하고.. 땀에 쩔어있던데, 저는 특별편이죠?"라며 기대했지만 이내 제작진의 반응에 "저 갈게요"라며 너스레를 떨었다.


귀여운 강아지 콩이를 기대한 풍자를 위해 김대호가 강아지를 데리고 반갑게 맞이하러 갔다. 하지만 콩이는 풍자를 보고 잔뜩 겁을 먹어 웃음을 자아냈다.

풍자는 "오라고 초대해서 '대호 오빠 거는 가야지!' 하고 수락했는데 영상을 보고 '잘못됐구나' 싶었다"라 했고 김대호는 "나도 할만한 사람에게 그렇게 하지 풍자에게는 그렇게 안한다"며 안심시켰다.

뒤이어 도착한 '대좋밭'에 풍자는 "여기서 가마솥 삼겹살 먹고 싶다"며 기대감을 드러냈지만 김대호는 "우리가 제작비가 얼마 없다"며 미안해 했다.


하지만 풍자를 기다리고 있는 건 각종 작업 장비들이었다. 풍자는 "사이즈 일부러 작은 거 가지고 온 건 아니지? 내가 그래도 요즘 살을 많이 뺐거든"이라며 자신있게 조끼를 입었지만 사이즈는 맞지 않았고 풍자는 "XX"이라며 급기야 욕설까지 내뱉었다.


풍자는 "오빠 여기 앉아봐라. 이게 지금 맞아? 나는 오빠랑 여기 와서 솥두껑에다 삼겹살 먹고 소주 먹고 그럴 줄 알았다"며 크게 실망했다.

결국 현실에 수긍한 풍자는 "그래 돈 버는 게 쉬운 게 아니다"라며 장비를 착용했지만 또 다시 극대노해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

